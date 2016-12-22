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«Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей
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«Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей
Бизнес, 20:17
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«Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей
Ранее глава компании жаловался, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в 1,5-2 раза выше». Эксперты считают, что разовые выплаты лишь на короткий срок смогут обеспечить приток кадров перевозчику
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Правление авиакомпании «Аэрофлот» установило единоразовые выплаты при трудоустройстве летного состава, следует из сообщения перевозчика. Командиру воздушного судна заплатят 650 тыс руб, второму пилоту — 350 тыс. руб.

Доплата предусмотрена для пилотов, которые впервые трудоустраиваются в «Аэрофлот», и для тех, кто решил вернутся в авиакомпанию. Выплаты не предусмотрены при переходе внутри группы и если со дня увольнения прошло меньше трех лет.

Как отмечается в сообщении компании, разовые выплаты достанутся тем работникам, которые обязуются отработать в «Аэрофлоте» не менее двух лет. В случае досрочного расторжения трудового договора пилотам придется возместить денежные средства пропорционально неотработанному времени.

По словам президента Шереметьевского профсоюза летного состава Игоря Дельдюжова, «Аэрофлоту» необходимо создавать благоприятные условия для летного состава. «Если условия в ав​иакомпании останутся неудовлетворительными, то пилоты все равно найдут способ расторгнуть договор и уйти к другому работодателю», — сказал РБК Дельдюжов. По словам Дельдюжова, средний уровень зарплат пилотов в авиакомпании — около 350 тыс. руб.

Аналитик «ВТБ Капитал» Ольга Болтрукевич отмечает, что это вынужденная мера для «Аэрофлота». Учитывая, что рубль ослаб, текущие зарплаты в рублях у пилотов перевозчика не конкурентны с аналогичными на рынке, говорит она. «Естественно выгоднее единоразово заплатить за найм сотрудников, чем повышать всем сотрудникам зарплату», — указывает она: в конечном счете это окажет меньший эффект на EBITDA компании.

Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал, что в компании есть дефицит российских КВС (командир воздушного судна), и подтвердил, что «пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в 1,5-2 раза выше». Как сообщил представитель перевозчика со ссылкой на слова Савельева, авиакомпания уже пять раз увеличивала зарплату, но «больше не видит возможностей для ее роста», поскольку второй пилот получает 320-350 тыс. руб. в месяц, КВС — 470 тыс. руб., а инструктор — более 500 тыс. руб.

В апреле «дочка» «Аэрофлота» авиакомпания «Россия» уже вводила единоразовые выплаты сотрудникам за привлечение пилотов. Командиру воздушного судна перевозчик обещал 150 тыс. руб., второму пилоту — 100 тыс. руб., напоминает Дельдюжов. Представитель авиакомпании сообщил, что это одна из мер по привлечению квалифицированных кадров, но о положительном эффекте говорить преждевременно. Каковы итоги этой акции, представитель не смог оперативно ответить.

9 июня газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Китай и Корею. По данным издания, зарплата пилота в Китае в среднем в четыре раза выше, чем в России, — от $17 000-25 000 в месяц, кроме того с 2016 г. в Китае упрощена выдача пилотам разрешений на работу.

Как отмечает «Коммерсантъ», за последние 2,5 года в регион уехало более 300 «наиболее подготовленных пилотов с отличными знаниями английского» — командиры воздушных судов и инструкторы. Еще порядка 400 пилотов этих категорий — «в процессе оформления документов». Среди компаний утечка, в частности, коснулась S7, «Уральский авиалиний», «Волга-Днепр» и «ВИМ-Авиа».​

Представитель S7 сообщила РБК, что в авиакомпании обсуждаются различные варианты стимулирующих мер для летного персонала. Но деталей она не сообщила. Представитель NordAvia сказал, что сейчас в компании нет единовременных выплат при приеме на работу пилотов. Однако, этот вопрос решается в индивидуальном порядке и в каждом конкретном случае, уточнил он. Например, если в компанию приходит «перспективный» летчик и у него есть какие-то бытовые сложности, компания может пойти ему навстречу и позаботиться о решении проблем.

В пресс-службе UTair и «Уральских авиалиний» пока не ответили на запросы РБК.

Автор: Валерия Комарова
Теги: авиация , пилоты , "Аэрофлот"
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