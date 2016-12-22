Для аптек в московских больницах предложили отменить торговый сбор

В Москве предложили освободить от торгового сбора аптеки, которые располагаются на территории больниц и поликлиник. Сбор составляет до 25% от чистой прибыли, что сказывается на ценах на лекарства, указывает эксперт

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В Мосгордуму внесли законопроект, который предлагает освободить от уплаты торгового сбора аптеки площадью не более 50 кв. м, расположенные на территории государственных больниц и поликлиник. Для этого нужно внести поправки в столичный закон «О торговом сборе». «Освобождение от уплаты торгового сбора позволит обеспечить минимальную розничную цену лекарственных препаратов для пациентов», — говорится в пояснительной записке к документу.

Проект закона планируется рассмотреть после 15 июня на заседании комиссии по экономической политике с участием приглашенных экспертов, а затем вынести на рассмотрение Мосгордумы, рассказал РБК депутат от КПРФ Андрей Клычков. «Инициатива появилась от представителей аптек, причем не сетевых», — добавил парламентарий. Проект закона находится на рассмотрении в департаменте экономической политики и развития Москвы, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. «Подробнее можно будет говорить после оценки экономических последствий для бюджета города», — подчеркнули в департаменте.

Торговый сбор был введен в Москве 1 июля 2015 года. Ставки для стационарных объектов с торговыми залами не более 50 кв. м составляют от 21 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от района. Сбор является затратной статьей для аптечных организаций Москвы, отметила в разговоре с РБК исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева. Он может доходить до 25% от чистой прибыли, что способствует повышению цен на лекарства. «Отмена торгового сбора позволит снизить цены на препараты на 2–5%», — уверена Игнатьева.

На территории больниц и поликлиник работают аптеки, которые как продают лекарства за полную стоимость, так и занимаются льготным отпуском препаратов. Однако их доля невелика, поэтому отмена торгового сбора для них не приведет ни к снижению, ни к стабилизации цен в целом на рынке, заметила эксперт. Всего речь может идти о нескольких сотнях аптечных пунктов, но большинство из них занимается именно льготным отпуском препаратов, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Все аптечные пункты в медучреждениях малорентабельны, поскольку трафик покупателей ограничен, а оборот небольшой.

В январе 2016 года Минфин выпустил разъяснение, что обеспечение лекарственными препаратами по льготным рецептам относится к социальным услугам и не должно облагаться торговым сбором. Но если аптечный пункт одновременно торгует препаратами в розницу, то должен платить сбор.