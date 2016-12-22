Владельцу корчмы «Тарас Бульба» предъявили обвинение в неуплате налогов

Следственный комитет обвинил бенефициара сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана в уклонении от уплаты налогов на сумму более 650 млн руб. Бизнесмену уже избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Бенефициару сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрию Белойвану предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в размере более 650 млн руб. Как говорится в сообщении главного управления Следственного комитета России по Москве, всего в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере Белойвану «предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности».

По версии следствия, в период с января 2011 года по март 2014-го Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юрлиц, работающих под товарным знаком «Корчма Тарас Бульба», не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и тем самым занизил налоговую базу. В настоящее время в отношении Беловайна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Юрий Белойван (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В декабре 2016 года Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, в причастности к которому подозревали лиц из руководства сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба». Тогда сообщалось, что неустановленные лица из числа руководителей ООО «Престиж» (входит в сеть «Корчма Тарас Бульба») неправомерно не отразили в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизили налоговую базу. В декабре комитет оценивал потери бюджета на сумму свыше 112 млн руб. В рамках расследования были проведены обыски в офисах, ресторанах и по месту жительства руководства коммерческой организации.

В начале июня 2016 года стало известно, что Арбитражный суд Москвы доначислил сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» налоги, пени и штрафы на общую сумму почти в 1 млрд руб.

Поводом для доначисления налогов и штрафов за период с 2011 по 2013 год стали результаты проверки, которую оперативники ГУ МВД по Москве проводили еще в августе 2014 года.