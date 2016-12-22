«Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари

Структуры «Интер РАО» обратились в Стокгольмский арбитраж с требованием к правительству Грузии увеличить тарифы для своих энергетических компаний. По оценкам компании, страна задолжала ей уже $125 млн из-за девальвации лари

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Дочерние структуры «Интер РАО» — нидерландские Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. — подали два иска в Стокгольмский международный арбитраж к правительству Грузии с требованием о компенсациях на $125 млн, рассказал РБК представитель «Интер РАО» Николай Горелов.

Эти иски были поданы вечером 9 июня, один из них касается тарифов для гидроэлектростанций «Храми-1» и «Храми-2», второй — тарифов для электросетевой компании «Теласи».

«Правительство Грузии не выполнило условия меморандума, в котором записано, что в случае обесценивания лари грузинская сторона компенсирует инвесторам соответствующие потери», — объяснил Горелов в эфире грузинского телеканала «Имеди». В 2013–2016 годах лари подешевел к доллару США на 31%.

«Интер РАО» требует компенсировать ущерб в связи с падением курса лари в последние три года и отказом Грузии компенсировать ущерб в тарифах с 1 ноября 2016 года, объяснил РБК Горелов.

«Наши позиции сильные. Надеемся, мы их отстоим. Претензии этих компаний будут детально изучены», — заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили журналистам (ее цитирует «Интерфакс»). Представитель правительства Грузии пока не ответил на запрос РБК.

Правительство Грузии продало 75,11% «Теласи» «дочке» «Интер РАО» Silk Road в 1998 году, а Gardabani приобрела у него 100% ГЭС «Храми-1» и «Храми-2» в 2011 году. Договоры купли-продажи предусматривают, что тарифы на услуги энергокомпаний будут повышаться при обесценивании лари по отношению к доллару США, говорилось в письмах «дочек» «Интер РАО» об инвестиционном споре на имя президента Грузии Георгия Маргвелашвили и членов правительства страны, с которыми ознакомилась газета «Ведомости». Так, по договору о продаже «Теласи» Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии после 2008 года должна компенсировать расходы, обеспечивать обоснованный уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестпрограммы и возмещать ущерб «Теласи» от колебаний курса.

Договор о продаже станций «Храми» тоже предусматривает повышение тарифов на электроэнергию в связи с обесценением лари. Дополнительно эти обязательства были подтверждены в меморандуме о сотрудничестве, подписанном правительством Грузии в 2013 году. Но в 2014 году регулятор создал методологию расчета тарифов, которая не включала в себя гарантии, предусмотренные в договорах и меморандуме. Несмотря на просьбу «дочек» «Интер РАО», грузинские власти отказались увеличить тарифы в 2016 году. Представитель «Интер РАО» подтвердил РБК эти претензии.

26 апреля министр энергетики Грузии Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави 2» подтвердил, что получил письма от структур «Интер РАО». Тогда он надеялся, что стороны смогут договориться до суда.

Несмотря на спор с властями из-за тарифов, «Интер РАО» не собирается продавать активы в Грузии, сказал РБК представитель российской компании. «Нас устраивает работа в стране, но мы хотим, чтобы правительство выполняло свои обязательства», — отметил он.