Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,25 56,74 EUR Нал. 64,18 63,57 USD Бирж. 56,90 -0,13 EUR Бирж. 63,76 -0,10 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1866,88 -0,87% РТС 1033,66 -0,75% Brent 48,07 -0,41% DJIA 21288,58 +0,25% Nasdaq 6207,65 +0,52% FTSE 7501,94 -0,13%
«Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари
Лента новостей
В парламенте Молдавии предложили запретить показ зарубежных новостей 17:16, Политика Высланных из Молдавии российских дипломатов заподозрили в работе на ГРУ 17:14, Политика Полиция рассказала о стрельбе в Казачьем переулке в центре Москвы 17:04, Общество «Зенит» отказался отпустить своего футболиста в Италию 16:59, Спорт Структуры Алекперова заключили опцион на продажу ADR ЛУКОЙЛа на $47 млн 16:57, Бизнес «Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари 16:56, Бизнес В Совфеде рассказали об идее учредить в России День миротворца 16:52, Общество Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение продуктового эмбарго 16:29, Политика СМИ сообщили о стрельбе у здания банка в Казачьем переулке в Москве 16:14, Общество Экс-бухгалтер «Седьмой студии» обвинила следователя в обмане 16:11, Общество Олег Тиньков назвал лучший способ инвестировать 5 млн руб. 16:09, Финансы Задержанного в Москве оппозиционера Яшина арестовали на 15 суток 16:05, Политика Тиньков рассказал о встрече с Путиным за кружкой пива 15:59, Политика Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США 15:57, Политика Отцы и дети: с какой проблемой Навальный столкнулся 12 июня 15:53, Мнение В сети «МегаФона» произошел новый сбой 15:51, Технологии и медиа ОПЕК понизила прогноз по добыче нефти в России 15:46, Экономика ВЦИОМ назвал долю выступающих против программы реновации москвичей 15:35, Общество Сборная Австралии разгромно уступила бразильцам перед Кубком конфедераций 15:32, Спорт СМИ узнали о российском следе в смерти информатора по «делу Магнитского» 15:30, Политика Кремль предупредил о поддельных сайтах с вопросами для Путина 15:19, Политика Гальперина арестовали за неповиновение полиции на акции в Москве 15:16, Общество Бизнес с разоблачением: как устроена экономика бюджетного стриптиз-клуба 15:16, Свое дело Учитель заявил об отказе Поклонской «лично» посмотреть фильм «Матильда» 15:07, Общество Владельцу корчмы «Тарас Бульба» предъявили обвинение в неуплате налогов 14:56, Бизнес Производители полимерных полов подписали меморандум о создании Ассоциации 14:42, Пресс-релизы Правозащитники попросили ФСБ раскрыть соглашения с другими разведками 14:34, Общество Эрдоган назвал изоляцию Катара «противоречащей исламским ценностям» 14:26, Политика
«Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари
Бизнес, 16:56
0
«Интер РАО» потребовала от Грузии $125 млн из-за обесценивания лари
Структуры «Интер РАО» обратились в Стокгольмский арбитраж с требованием к правительству Грузии увеличить тарифы для своих энергетических компаний. По оценкам компании, страна задолжала ей уже $125 млн из-за девальвации лари
Фото: Carlos Barria / Reuters

Дочерние структуры «Интер РАО» — нидерландские Gardabani Holdings B.V. и Silk Road Holdings B.V. — подали два иска в Стокгольмский международный арбитраж к правительству Грузии с требованием о компенсациях на $125 млн, рассказал РБК представитель «Интер РАО» Николай Горелов.

Эти иски были поданы вечером 9 июня, один из них касается тарифов для гидроэлектростанций «Храми-1» и «Храми-2», второй — тарифов для электросетевой компании «Теласи».

«Правительство Грузии не выполнило условия меморандума, в котором записано, что в случае обесценивания лари грузинская сторона компенсирует инвесторам соответствующие потери», — объяснил Горелов в эфире грузинского телеканала «Имеди». В 2013–2016 годах лари подешевел к доллару США на 31%.

«Интер РАО» требует компенсировать ущерб в связи с падением курса лари в последние три года и отказом Грузии компенсировать ущерб в тарифах с 1 ноября 2016 года, объяснил РБК Горелов.

«Наши позиции сильные. Надеемся, мы их отстоим. Претензии этих компаний будут детально изучены», — заявила заместитель министра энергетики Грузии Мариам Валишвили журналистам (ее цитирует «Интерфакс»). Представитель правительства Грузии пока не ответил на запрос РБК.

Правительство Грузии продало 75,11% «Теласи» «дочке» «Интер РАО» Silk Road в 1998 году, а Gardabani приобрела у него 100% ГЭС «Храми-1» и «Храми-2» в 2011 году. Договоры купли-продажи предусматривают, что тарифы на услуги энергокомпаний будут повышаться при обесценивании лари по отношению к доллару США, говорилось в письмах «дочек» «Интер РАО» об инвестиционном споре на имя президента Грузии Георгия Маргвелашвили и членов правительства страны, с которыми ознакомилась газета «Ведомости». Так, по договору о продаже «Теласи» Национальная комиссия по регулированию энергетики Грузии после 2008 года должна компенсировать расходы, обеспечивать обоснованный уровень доходности, учитывать потребность финансирования инвестпрограммы и возмещать ущерб «Теласи» от колебаний курса.

Договор о продаже станций «Храми» тоже предусматривает повышение тарифов на электроэнергию в связи с обесценением лари. Дополнительно эти обязательства были подтверждены в меморандуме о сотрудничестве, подписанном правительством Грузии в 2013 году. Но в 2014 году регулятор создал методологию расчета тарифов, которая не включала в себя гарантии, предусмотренные в договорах и меморандуме. Несмотря на просьбу «дочек» «Интер РАО», грузинские власти отказались увеличить тарифы в 2016 году. Представитель «Интер РАО» подтвердил РБК эти претензии.

26 апреля министр энергетики Грузии Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави 2» подтвердил, что получил письма от структур «Интер РАО». Тогда он надеялся, что стороны смогут договориться до суда.

Несмотря на спор с властями из-за тарифов, «Интер РАО» не собирается продавать активы в Грузии, сказал РБК представитель российской компании. «Нас устраивает работа в стране, но мы хотим, чтобы правительство выполняло свои обязательства», — отметил он.

Автор: Алина Фадеева
Теги: Грузия , «Интер РАО» , электроэнергетика
Главное
В сети «МегаФона» произошел новый сбой Технологии и медиа
Материалы по теме
«Интер РАО» завершила сделку по продаже активов в Армении Бизнес
Продажа активов помогла «Интер РАО» увеличить полугодовую прибыль втрое Бизнес
Вьетнам отказался от проекта с «Интер РАО» на $2 млрд Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку