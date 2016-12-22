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Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin
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Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin
Бизнес, 17:43
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Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin
Переживающий процесс банкротства авиаперевозчик продолжает переговоры о продаже оставшихся у него активов с easyJet и другими претендентами
Фото: Friedemann Vogel / EPA

Компания Air Berlin, второй по величине авиаперевозчик Германии, продала большую часть своих активов крупнейшей авиакомпании страны Lufthansa. Согласно условиям сделки, которая подлежит утверждению регулирующими органами, Air Berlin получит от Lufthansa €210 млн, однако перед закрытием сделки итоговая сумма может быть изменена, говорится в сообщении Air Berlin.

В обмен на свои деньги Lufthansa получит контроль над двумя «дочками» Air Berlin — австрийским лоукостером NIKI (ранее сообщалось о намерении Air Berlin продать своей пакет акций NIKI авиакомпании Emirates), а также базирующейся в Дортмунде региональной авиакомпанией Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW).

В сообщении Air Berlin отмечается, что компания продолжает переговоры о продаже оставшихся у нее активов с другими претендентами, в том числе лоукостером easyJet.

На конец марта 2017 года совокупный флот авиакомпаний группы Air Berlin состоял из 144 лайнеров, при этом большую часть флота составляли узкофюзеляжные ближне- и среднемагистральные аэробусы (A319, A320, A321).

Ранее гендиректор Lufthansa Карстен Шпор сообщил газете Rheinische Post, что его компания получит 81 самолет Air Berlin и трудоустроит около 3 тыс. бывших сотрудников компании.

Автор: Евгений Калюков.
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