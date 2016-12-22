Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin

Переживающий процесс банкротства авиаперевозчик продолжает переговоры о продаже оставшихся у него активов с easyJet и другими претендентами

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Компания Air Berlin, второй по величине авиаперевозчик Германии, продала большую часть своих активов крупнейшей авиакомпании страны Lufthansa. Согласно условиям сделки, которая подлежит утверждению регулирующими органами, Air Berlin получит от Lufthansa €210 млн, однако перед закрытием сделки итоговая сумма может быть изменена, говорится в сообщении Air Berlin.

В обмен на свои деньги Lufthansa получит контроль над двумя «дочками» Air Berlin — австрийским лоукостером NIKI (ранее сообщалось о намерении Air Berlin продать своей пакет акций NIKI авиакомпании Emirates), а также базирующейся в Дортмунде региональной авиакомпанией Luftfahrtgesellschaft Walter (LGW).

В сообщении Air Berlin отмечается, что компания продолжает переговоры о продаже оставшихся у нее активов с другими претендентами, в том числе лоукостером easyJet.

На конец марта 2017 года совокупный флот авиакомпаний группы Air Berlin состоял из 144 лайнеров, при этом большую часть флота составляли узкофюзеляжные ближне- и среднемагистральные аэробусы (A319, A320, A321).

Ранее гендиректор Lufthansa Карстен Шпор сообщил газете Rheinische Post, что его компания получит 81 самолет Air Berlin и трудоустроит около 3 тыс. бывших сотрудников компании.