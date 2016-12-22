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СМИ узнали о планах CEFC занять $5 млрд у ВТБ на покупку доли «Роснефти»
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СМИ узнали о планах CEFC занять $5 млрд у ВТБ на покупку доли «Роснефти»
Бизнес, 14:52
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СМИ узнали о планах CEFC занять $5 млрд у ВТБ на покупку доли «Роснефти»
Китайская CEFC, которая покупает 14,16% в «Роснефти», планирует взять кредит в ВТБ. Компания планирует одолжить у банка $5,1 млрд для сделки на $9,1 млрд
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

О том, что CEFC может взять кредит в ВТБ, сообщает Reuters со ссылкой на три осведомленных источника. По словам двух собеседников агентства, кредит выдается на год, при этом один из источников Reuters уточнил, что срок погашения долга может быть продлен еще на год.

Оставшиеся $4 млрд CEFC планирует заплатить из своих средств. Кроме того, CEFC проводит переговоры с Банком развития Китая для рефинансирования краткосрочного кредита от ВТБ. Как сообщал Reuters в сентябре высокопоставленный представитель CEFC, Банк Китая открыл CEFC кредитную линию на 30 млрд юаней ($4,6 млрд).

Представитель CEFC пока не ответил на запрос РБК. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

О том, что CEFC покупает 14,16% «Роснефти» у швейцарского трейдера Glencore и катарского инвестфонда QIA, стало известно 8 сентября. Glencore и QIA сократят свои доли в российской нефтяной компании до 0,5% и 4,7% соответственно. «Мы рады, что [покупателем доли в «Роснефти»] стала именно китайская корпорация», — комментировал сделку главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Он пояснял, что для Glencore и QIA, которые в конце 2016 года приобрели 19,5% «Роснефти» по большей части на заемные средства, обслуживать кредит стало слишком дорого и-за девальвации доллара.

Представитель CEFC в сентябре говорил РБК, что «китайские и российские банки вовлечены в сделку».

ВТБ уже участвовал в финансировании сделки по покупке иностранными компаниями доли в «Роснефти». В декабре 2016 года банк помог с промежуточным финансированием покупки 19,5% акций «Роснефти», предоставив на одну неделю €10,2 млрд структуре Glencore. Эта сумма была перечислена «Роснефтегазом» в федеральный бюджет 2016 года, но закрытия сделки с Glencore и QIA пришлось ждать до начала 2017 года, когда средства им выдал итальянский банк Intesa.

Компания «Хуасинь» (CEFC)

Энергетическая компания «Хуасинь» (CEFC) основана в 2002 году, ее штаб-квартира находится в Шанхае. На официальном сайте отмечается, что оборот компании за 2014 год превысил 220 млрд юаней (около $34,5 млрд по среднему курсу). В том же году компания вошла в рейтинг Fortune Global 500 и список топ-500 мировых брендов, была признана «Наиболее влиятельным предприятием Китая». В последнем рейтинге крупнейших мировых компаний, который составляет американский журнал Fortune, CEFC занимает 222-е место с годовым доходом в $43,7 млрд и 30 тыс. сотрудников. CEFC — единственная частная компания среди крупнейших представителей этой сферы в Китае.

В июне 2015 года компания заключила рамочное соглашение о сотрудничестве с Республикой Ингушетия: стороны договорились совместно проводить реконструкцию и разработку нефтяных месторождений на территории республики и создать энергетический инвестиционный банк. В июле 2015 года было достигнуто соглашение о сотрудничестве с «Газпром нефтью», предполагающее совместную разработку месторождений в Восточной Сибири с запасами в 1,9 млрд баррелей, расположенных в непосредственной близости от нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО) и газопровода «Сила Сибири».

Компания активно инвестирует в Европе. В мае 2017 года CEFC увеличила свою долю в пакете чешского банка J&T до 50%. Среди других приобретений CEFC в Чехии — недвижимость, крупный пивоваренный завод и футбольный клуб «Славия». В 2015 году СМИ сообщали, что глава китайской корпорации Йе Цзяньминь стал одним из советников чешского президента Милоша Земана. Компанию называют одним из крупнейших китайских инвесторов в странах Центральной Европы.

Информация о готовящейся сделке «Роснефти» и CEFC появилась в середине августа. Тогда агентство Reuters со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров, сообщило, что компании ведут диалог о возможном приобретении китайской компанией доли в российской. Источник РБК, близкий к одной из сторон, тогда подтвердил, что сделка между двумя компаниями обсуждается, но отметил, что она имеет «сложную конфигурацию».

8 сентября о сделке было объявлено официально.

Автор: Георгий Перемитин.
При участии: Алина Фадеева.
Теги: ВТБ , «Роснефть» , CEFC
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