Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»

12 октября на очередных слушаниях по делу экс-министра Алексея Улюкаева суду показали записи его встреч с Игорем Сечиным в день задержания. Как прошел этот день — от звонка в приемной главы «Роснефти» до прощания — в обзоре РБК

12 октября продолжился процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Суду показали записи его встреч с исполнительным директором «Роснефти», в том числе в день задержания Улюкаева, 15 ноября 2016 года. На одном из кадров видно, как Сечин встречает его у офиса компании и передает сумку, в которой при досмотре и были найдены деньги.

Адвокаты Улюкаева после заседания рассказали, что бывший министр был уверен, что в сумке, которую он забрал во дворе офиса «Роснефти» в день предполагаемого получения им взятки, было вино.

