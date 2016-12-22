Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,05 57,60 EUR Нал. 68,76 68,20 USD Бирж. 57,73 -0,11 EUR Бирж. 68,30 -0,27 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5266,02 +444,02 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,08 -1,04% DJIA 22869,62 -0,01% Nasdaq 6604,32 +0,01% FTSE 7556,24 +0,30%
Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»
Лента новостей
В Олимпийском комитете России назвали абсурдом идею чипировать атлетов 20:06, Общество Опубликовано видео подъема арки Крымского моста с плавучих опор 19:55, Технологии и медиа Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года 19:47, Экономика Скворцова сообщила о первых закупках «КамАЗов» для скорой помощи 19:44, Технологии и медиа «Касперский» на фоне обвинений в шпионаже расширит работу с Интерполом 19:41, Технологии и медиа «Барселона» предложила Месси рекордный бонус за продление контракта 19:34, Спорт Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти» 19:31, Бизнес В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании 19:10, Политика КНДР назвала легитимным присоединение Крыма к России 19:02, Политика Володина и депутатов пересадили на другой борт из-за поломки самолета 18:56, Общество Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России 18:54, Политика Российские поставщики Ford начали экспорт автокомпонентов в Румынию 18:39, Бизнес В США и Британии расследуют случаи домогательства продюсера Вайнштейна 18:38, Общество Прохладные депозиты: как изменились ставки по вкладам и чего от них ждать 18:29, Деньги Счет за независимость: чем Мадрид ответил Барселоне 18:29, Мнение Порошенко пообещал «поотрубать руки» за воровство в армии Украины 18:19, Политика Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок 18:11, Политика В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» 18:08, Общество Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin 17:43, Бизнес Польша опровергла слова России о размещении новых американских танков 17:43, Политика Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде» 17:37, Общество Знакомство с обновленным Range Rover в видеообзоре Autonews.ru 17:33, Авто ФАС завела дело на пивзавод «Афанасий» за использование символики ЧМ-2018 17:32, Бизнес В США нашли потерянную скульптуру Огюста Родена 17:25, Общество Армия Пакистана спасла плененную террористами в 2012 году семью 17:19, Общество Mail.Ru Group запустила конкурента AliExpress 17:14, Технологии и медиа На экс-генсека FIFA завели дело из-за телеправ 17:08, Технологии и медиа Делегация из Триполи приехала обсудить возвращение посольства России 16:59, Политика
Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»
Дело Улюкаева, 19:31
0
Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти»
12 октября на очередных слушаниях по делу экс-министра Алексея Улюкаева суду показали записи его встреч с Игорем Сечиным в день задержания. Как прошел этот день — от звонка в приемной главы «Роснефти» до прощания — в обзоре РБК

12 октября продолжился процесс по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере $2 млн. Суду показали записи его встреч с исполнительным директором «Роснефти», в том числе в день задержания Улюкаева, 15 ноября 2016 года. На одном из кадров видно, как Сечин встречает его у офиса компании и передает сумку, в которой при досмотре и были найдены деньги.

Адвокаты Улюкаева после заседания рассказали, что бывший министр был уверен, что в сумке, которую он забрал во дворе офиса «Роснефти» в день предполагаемого получения им взятки, было вино.
 

Авторы: Мердан Агаев, Юлия Сапронова, Алина Фадеева.
Теги: Игорь Сечин , Алексей Улюкаев
Главное
Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года Экономика
Материалы по теме
Защита Улюкаева рассказала о его ожиданиях от «сумки Сечина» под елкой Общество
Такого вина ты не пробовал: суду показали записи встреч Сечина и Улюкаева Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку