Lufthansa договорилась о покупке активов разорившейся Air Berlin

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa договорилась с о приобретении большей части активов обанкротившейся Air Berlin. Объем инвестиций составит €1,5 млрд

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Авиакомпания Lufthansa договорилась о покупке большей части активов разорившегося перевозчика Air Berlin, рассказал в интервью газете Rheinische Post гендиректор Lufthansa Карстен Шпор.

По его словам, общий объем инвестиций составит €1,5 млрд. Взамен Lufthansa получит 81 самолет Air Berlin, а также трудоустроит ​на работу 3 тыс. бывших сотрудников компании-лоукостера.

По его словам, Lufthansa «никогда не скрывала», что «интенсивно занимается» разработкой мер, которые могли бы помочь ведущему авиаперевозчику Германии справиться с выходом на рынок Air Berlin. Вместе с тем Шпор подчеркнул, что говорить о том, что Lufthansa будет доминировать на рынке, неверно, так как ее доля на мировом рынке авиаперевозок составляет 3%, а в Европе — 14%. «Не может быть и речи о якобы угрожающей [рынку авиаперевозок] монополии [со стороны Lufthansa]», — указал он.

Шпор ожидает, что полная интеграция самолетов и команды Air Berlin в бизнес Lufthansa займет до одного года.

Подписание сделки назначено на 12 октября.

Авиакомпания-лоукостер Air Berlin объявила о начале процедуры банкротства 15 августа после того, как ее основной акционер, национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways, приостановил финансирование компании. Etihad принадлежит 29,2% Air Berlin.

По данным Deutcshe Welle, Air Berlin, в которой работают около 8 тыс. сотрудников, отчитывалась об убытках с 2008 года.

До своего банкротства авиакомпания проводила реструктуризацию, чтобы минимизировать свои расходы: для этого, например, Air Berlin отдала в лизинг часть своего флота Lufthansa. По данным Bloomberg, за последние шесть лет убытки Air Berlin составили €2,7 млрд, а чистый долг составил €1,2 млрд. После объявления о банкротстве авиакомпании правительство Германии выделило на ее поддержку кредит на €150 млн.

В середине сентября агентство Reuters сообщало со ссылкой на свои источники, что Lufthansa планирует выкупить «до 90 самолетов» Air Berlin. Позже газета Bild am Sonntag со ссылкой на источники сообщила, что Lufthansa предложила Air Berlin €200 млн (около $239 млн).

По состоянию на 31 марта 2017 года флот компании насчитывал 144 самолета, из них большая часть (61) — Airbus 320.