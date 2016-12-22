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От РЖД потребовали обосновать расходы на перевозки в плацкартных вагонах
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От РЖД потребовали обосновать расходы на перевозки в плацкартных вагонах
Бизнес, 19:03
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От РЖД потребовали обосновать расходы на перевозки в плацкартных вагонах
Правительство обязало РЖД предоставлять детальную информацию о доходах и расходах на пассажирские перевозки. Начиная с 2018 года без этих данных компания не получит субсидий
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович поручил РЖД с 1 января 2018 года предоставлять помаршрутный учет доходов и расходов пассажирских перевозок в дальнем следовании, которыми занимается «дочка» монополии — Федеральная пассажирская компания (ФПК). Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердила представитель Дворковича.

Эта информация будет служить обоснованием для предоставления субсидий, которые РЖД ежегодно получают из федерального бюджета, поясняет собеседник РБК в правительстве. Необходимость такого обоснования может существенно изменить подход к этим субсидиям.

Согласно финансовому прогнозу РЖД, компания рассчитывает получить в 2018 году на пассажирские перевозки в плацкарте и общих вагонах 8,5 млрд руб. субсидий.​

Субсидии сокращаются

После того как Олег Белозеров возглавил РЖД в конце 2015 года, компания отказалась от госсубсидий на грузовые перевозки. Прямые денежные субсидии остались только в пассажирском сегменте. За счет бюджетных вливаний государство компенсирует ФПК выпадающие доходы по перевозке в плацкартных и общих вагонах. В купе и СВ компания устанавливает цены сама. Субсидии планомерно сокращались в последние годы. Так, еще в 2015 году государство выделило на пассажирские перевозки в дальнем следовании 24,7 млрд руб., в 2016 году — 18,9 млрд руб., а в 2017-м — 7,7 млрд руб.

По итогам 2016 года ФПК перевезла 93,8 млн пассажиров, говорится в годовом отчете компании. В СВ и купе были перевезены 31,1 млн человек (+2,5%), в плацкартных и общих вагонах — 62,7 млн человек (+2,9%). Таким образом, на субсидируемый сегмент приходится 67% всех перевезенных пассажиров.

Субсидии — это фактически разница между установленным и экономически обоснованным тарифом. ФАС должна принять решение об установлении тарифа до 1 ноября 2017 года, а решение об экономически обоснованном тарифе — до 1 мая 2018 года. Но раньше при предоставлении субсидии от компании не требовалось раскрывать такую детальную информацию о своих доходах и расходах.

Источник в правительстве говорит, что теперь ​ФАС заняла принципиально жесткую позицию по этой субсидии: «Пока в ФПК не будет введен раздельный учет доходов и расходов, говорить о субсидии невозможно». Советник руководителя ФАС Павел Шпилевой сказал РБК, что служба уже давно настаивает на том, что ФПК должна «обеспечить учет доходов и расходов по каждому маршруту отдельно, а не в целом по предприятию котловым способом».

Шпилевой отметил, что показатели перевозки пассажиров ФПК «неудовлетворительные». «Прирост пассажиропотока в авиации за восемь месяцев 2017 года составил более 20%, в то же время ФПК с трудом преодолела нулевой порог. По некоторым направлениям уже можно улететь дешевле, чем доехать в плацкартном вагоне», — негодует чиновник. ФПК должна бороться не «за субсидию, а за пассажира». Представитель РЖД пока не ответил на запрос РБК.

Пассажирские перевозки в дальнем следовании действительно падают. По данным РЖД, в январе—августе 2017 года были перевезены 70,3 млн человек (-0,7% к аналогичному периоду прошлого года). А авиаперевозки за тот же период выросли на 23%, до 57,9 млн человек (данные Росавиации).

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров называет предложение Дворковича «абсолютно обоснованным» и говорит, что помаршрутный уровень детализации выбран абсолютно верно. По его словам, ​определенные допущения, очевидно, потребуются, например по учету расходов на ремонт и обслуживание локомотивов (тепловоз работал на одном маршруте, а потом вышел на другой, и необходимо корректировать расходы). Но это мелочи, которые не повлияют существенно на общую картину, добавил он. Бурмистров отмечает, что РЖД технологически готовы, чтобы выполнить такое поручение.

В то же время такой подход, даже при допущениях, «конечно, повысит прозрачность», говорит Бурмистров. По его словам, субсидирование в дальнем следовании выполняет социальные функции по повышению доступности перевозки. «Стоимость этих социальных функций совершенно точно должна быть измерима и ​адекватна», — говорит эксперт.

Пассажирская экономика

Доходы от дерегулируемого сегмента почти сопоставимы. Выручка от вагонов купе и СВ составляет 85,6 млрд руб. (+16% к 2015 году), от плацкартных и общих вагонов — 94,5 млрд руб. (+10%).​

Автор: Василий Маринин.
Теги: РЖД , ФПК , пассажирские перевозки , госсубсидии , Федеральная антимонопольная служба ...
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