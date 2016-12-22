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ФНС России предъявила Браудеру иск более чем на 4 млрд руб.
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ФНС России предъявила Браудеру иск более чем на 4 млрд руб.
Бизнес, 13:49
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ФНС России предъявила Браудеру иск более чем на 4 млрд руб.
Федеральная налоговая служба увеличила претензии к главе Hermitage Capital более чем на полмиллиарда рублей: ранее ущерб от деятельности Браудера и его делового партнера она оценивала в 3,5 млрд руб.
Уильям Браудер (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Федеральная налоговая служба (ФНС) предъявила главе фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову иск на общую сумму более 4 млрд руб., сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) со ссылкой на материалы дела, оглашенные во вторник в Тверском суде Москвы.

Оба обвиняемых бизнесмена проживают в Великобритании, поэтому процесс над ними проходит заочно.

В июле 2017 года сообщалось, что ФНС предъявила Браудеру и Черкасову гражданский иск на сумму более 3 млрд руб. По словам адвоката главы Hermitage Capital Александра Антипова, общий ущерб от действий Браудера и Черкасова по делу о преднамеренном банкротстве и налоговых преступлениях следствие тогда оценивало в 3,5 млрд руб.

Антипов уточнил, что речь идет об уголовном деле, которое было возбуждено в 2004 году. Браудеру, по словам адвоката, вменяются в вину уклонение от уплаты налогов и организация преднамеренного банкротства.

В 2013 году Браудер был заочно осужден Тверским судом Москвы, признан виновным в уклонении от уплаты налогов и приговорен к девяти годам заключения. В качестве дополнительного наказания Браудеру было запрещено в течение трех лет после отбывания срока заниматься бизнесом на территории России.

В начале сентября 2017 года «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что еще одно дело в отношении Браудера, в рамках которого тот обвинялся в незаконной покупке акций «Газпрома», прекращено за отсутствием состава преступления.

Фонд Браудера Hermitage Capital Management с 1995 года по 2006 год был одним из крупнейших зарубежных инвестиционных структур на территории России. С 2010 года Браудер проводит расследование хищения налогов из бюджета России и причин смерти юриста фонда Сергея Магнитского.

Власти России арестовали Магнитского в 2008 году в связи с уклонением Hermitage Capital от уплаты налогов. По словам Браудера, это стало местью за то, что юрист раскрыл схему вывода денег из бюджета страны за границу. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО. После этого часть лиц, причастных, по мнению Браудера, к смерти юриста, были включены в санкционный «список Магнитского». Им запретили въезжать в США, их активы в этой стране были заморожены.

Мосгорсуд в 33 раза увеличил размер взыскания с Дмитрия Гудкова
Политика

В начале сентября 2017 года Мосгорсуд удовлетворил жалобу бывшего следователя Министерства внутренних дел Павла Карпова, который вел дело об уклонении одной из фирм Hermitage Capital от уплаты налогов, увеличив до 100 тыс. руб. сумму взыскания с бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова.

Карпов подал иск против НТВ и Гудкова в июне 2015 года, потребовав выплатить ему 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за распространение сведений о его причастности к смерти Сергея Магнитского (скончался в московском следственном изоляторе 16 ноября 2009 года) и хищению 5,5 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков.
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