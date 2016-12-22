Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,99 57,04 EUR Нал. 69,33 68,27 USD Бирж. 57,71 +0,49 EUR Бирж. 69,01 +0,60 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,80 +0,72% РТС 1124,23 -0,22% Brent 54,29 +0,67% DJIA 22114,83 +0,26% Nasdaq 6453,40 +0,33% FTSE 7400,69 -0,17%
Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к субсидиарной ответственности
Лента новостей
Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400 00:15, Политика Минфин предложил ужесточить получение инвесторами долгосрочных льгот 00:05, Экономика Эксперты составили рейтинг «топовых блогеров» Государственной думы 00:05, Политика Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину 12 сен, 23:53, Общество В МИД заявили об отсутствии планов снова сократить дипмиссию США в России 12 сен, 23:48, Политика ЦСКА одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов 12 сен, 23:42, Спорт Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Ювентусом» 12 сен, 23:41, Спорт МИД объяснил неприсоединение России к договору о запрете ядерного оружия 12 сен, 23:19, Политика Buzzfeed рассказал о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению 12 сен, 23:15, Политика iPhone X спустя десять лет: что показала Apple на презентации 12 сентября 12 сен, 22:33, Фотогалерея  В Индии частично заблокировали «ВКонтакте» из-за игры «Синий кит» 12 сен, 22:32, Технологии и медиа Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России 12 сен, 22:21, Технологии и медиа Испанская полиция начала антитеррористическую операцию в Барселоне 12 сен, 22:15, Общество СМИ сообщили о сбое в работе сервисов Google 12 сен, 21:48, Технологии и медиа Перестройка по-домашнему: сколько стоит ремонт квартиры в Москве 12 сен, 21:45, Деньги Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Ювентус». Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Бенфика» — ЦСКА. Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Apple представила три новых iPhone 12 сен, 21:43, Технологии и медиа Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов 12 сен, 21:36, Общество Удушение отложено: как Совбез ООН наказал Пхеньян за ядерное испытание 12 сен, 21:25, Политика Тимакова рассказала о судьбе подаренного Медведеву российского смартфона 12 сен, 21:16, Технологии и медиа Apple представила Apple Watch 3 12 сен, 21:09, Технологии и медиа Адвокат режиссера Учителя нанял круглосуточную охрану 12 сен, 20:59, Общество Юбилей iPhone: как менялись смартфоны Apple за 10 лет 12 сен, 20:56, Фотогалерея  Минобороны рассказало о поездке Шойгу в Сирию по поручению Путина 12 сен, 20:46, Политика Говорухин назвал дату показа «Матильды» в Госдуме 12 сен, 20:42, Общество Росгвардия проверит охрану в школах после стрельбы в Ивантеевке 12 сен, 20:27, Общество В Москве депутата муниципального совета избрали с помощью жребия 12 сен, 20:24, Общество
Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к субсидиарной ответственности
Бизнес, 12 сен, 19:55
0
Сбербанк потребовал привлечь Кехмана к субсидиарной ответственности
Сбербанк требует привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Кехмана, владельца некогда крупнейшего импортера бананов JFC. По версии банка, в ходе процедуры банкротства бизнесмен мог нанести кредиторам ущерб на 4 млрд руб.
Владимир Кехман (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Во вторник, 12 сентября, Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал заявление Сбербанка, который требует привлечь бизнесмена Владимира Кехмана к субсидиарной ответственности в рамках банкротства ЗАО «Группа Джей Эф Си» — головной компании холдинга JFC, некогда крупнейшего импортера бананов, следует из закрытой части картотеки суда (копия заявления также есть в распоряжении РБК).

В Сбербанке подтвердили подачу заявления, отказавшись от более подробных комментариев.

Банановый закат

В 2012 году «Группа Джей Эф Си» обратилась в суд с заявлением о собственном банкротстве, и в компании была введена процедура наблюдения. На тот момент JFC был должен 12 банкам, включая Сбербанк, Банк Москвы, 18,25 млрд руб. без учета штрафов и пеней. Финансовые проблемы импортер объяснял событиями «арабской весны» в странах Северной Африки и Ближнего Востока, из-за которых были сорваны поставки фирмы в эти страны. Как следствие, потоки пошли в Россию и на отечественном рынке возник переизбыток. В ходе следующих почти трех лет компания планировала провести реструктуризацию бизнеса для погашения долгов, но сделать это не удалось, и в 2015 году ЗАО было признано банкротом с последующей распродажей активов в рамках конкурсного производства.

Как указал в своем заявлении Сбербанк, в ходе анализа активов компании конкурсный управляющий установил, что «должником в период с 2012 по 2015 год велась заведомо убыточная деятельность». В частности, компанией заключались сделки по закупке и реализации фруктов «на заведомо невыгодных для JFC условиях». Согласно описанной схеме, JFC фактически покупал продукцию по завышенным ценам, а продавал — по заниженным, используя фирмы-«однодневки». «Совокупный финансовый результат» таких операций — убыток в объеме около 4 млрд руб., говорится в заявлении банка.

Процедура наблюдения не является основанием для отстранения от управления менеджеров компании — в 2012–2015 годах JFC по-прежнему руководил Владимир Кехман. С учетом того что сделки осуществлялись на протяжении длительного времени, носили «регулярный, целенаправленный и систематический характер», руководство компании не могло не знать, что она несет убытки, говорится в заявлении. «Ответчик, являясь гендиректором, намеренно осуществлял в период процедуры наблюдения заведомо убыточную деятельность с превышением пределов полномочий, своими действиями причинил ущерб, вследствие чего полное погашение задолженности кредиторов ЗАО «Группа Джей Эф Си» стало невозможным, что в совокупности является самостоятельным основанием для привлечения ответчика к субсидиарной ответственности», — заключает банк.

Совокупная сумма непогашенных требований компании кредиторам на текущий момент составляет 17,603 млрд руб.

Личный банкрот

​Вместе с началом процедуры банкротства в 2012 году Кехман инициировал собственное банкротство, получив статус банкрота в Лондонском суде. В октябре 2015 года иск о личном банкротстве бизнесмена подал Сбербанк — в первый раз в российской судебной практике (соответствующие поправки в закон «О несостоятельности (банкротстве)», позволяющие инициировать подобные дела, вступили в силу 1 октября 2015 года). Долг бизнесмена в банке оценили более чем в 4,5 млрд руб. ​По заявлению Сбербанка также было возбуждено уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров JFC и самого Кехмана, которое расследуется до сих пор. Банки-кредиторы обращались в правоохранительные органы с жалобами на затягивание дела. В июле Генпрокуратура вынесла повторное требование к следственному департаменту МВД об устранении нарушений уголовного и уголовно-процессуального законодательства по делу Кехмана.

Сам Кехман в интервью РБК в декабре 2015 года говорил, что все его личное имущество распродано. «Отдал все, что у меня было, судебным приставам», — утверждал он. Согласно опубликованным в мае данным о доходах Владимира Кехмана как директора Новосибирского театра оперы и балета (предприниматель возглавил его в 2015 году), за 2016 год он заработал 13,7 млн руб. В собственности у него находилась квартира (267 кв. м), а также право пользования комнатой в общежитии (27,5 кв. м).

Признание Кехмана банкротом не препятствует его привлечению к субсидиарной ответственности. Как пояснил РБК Александр Заблоцкис, юрист инвесткомпании «А1», требования о привлечении физического лица как контролирующего лица к субсидиарной ответственности могут быть заявлены и после завершения его личного банкротства. «Говоря бытовым языком, эти долги нельзя списать с помощью банкротства физлица», — поясняет он.

Привлечение к субсидиарной ответственности — это механизм за­щиты кредиторов от недобросовестных действий менеджмента компании-должника (или лиц, его фактически контролирующих), в результате которых кредиторы утратили полностью или частично возможность удовлетворить свои требования, продолжает юрист. «Привлекая к субсидиарной ответственности возможного бенефициара бизнеса, кредиторы надеются за счет средств последнего снизить свои убытки от банкротства, — отмечает Заблоцкис. — Периодически после привлечения контролирующего лица к субсидиарной ответственности арбитражным судом арбитражный управляющий или кредиторы на основе установленных в определении су­да обстоятельств обращаются в правоохранительные органы для проведения проверки на предмет наличия в действиях контролирующих лиц нарушений уголовного закона».

Получить комментарий Владимира Кехмана на момент публикации не удалось.

Вопросы к управляющему

12 сентября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал бывшему арбитражному управляющему ЗАО «Группа Джей Эф Си» Дмитрию Бубнову в выплате ему вознаграждения в размере 969,218 тыс. руб. Таким образом суд удовлетворил требования кредиторов компании, сообщил РБК представитель Сбербанка. Отказать в выплате кредиторы просили на основании выявленных фактов о нанесенном компании ущербе. Кредиторы посчитали, что Бубнов действовал «неразумно и недобросовестно», а также способствовал затягиванию процедуры наблюдения. Сам Кехман, отвечая на вопрос РБК, действовал ли Бубнов в его интересах, категорически опровергал это. «Он на то и конкурсный управляющий, что он не может быть моим человеком. Это абсолютно независимый человек был. Мы вели деятельность в соответствии со всеми положениями», — утверждал бизнесмен.​

Автор: Ирина Парфентьева.
Теги: банкротство , Сбербанк , Владимир Кехман
Главное
Buzzfeed рассказал о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению Политика
Материалы по теме
Мединский подтвердил уход Кехмана с поста главы Новосибирского театра Общество
Генпрокуратура потребовала от МВД устранить нарушения по «делу Кехмана» Общество
Имущество Владимира Кехмана распродали на торгах Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку