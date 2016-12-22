Бойко-Великий продаст «Росатому» подрядчика строительства Белорусской АЭС

«Росатом» купит у бизнесмена Василия Бойко-Великого компанию-подрядчика «Сезам», известную инцидентом с падением корпуса реактора для Белорусской АЭС. Сроки проведения сделки форсируют риски банкротства «Сезама»

Василий Бойко-Великий (Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС)

Инжиниринговая «дочка» «Росатома» — «Атомстройэкспорт» (АСЭ) обсуждает возможность покупки подрядчика «Сезам», входящего в холдинг «Энергоатоминжиниринг» Василия Бойко-Великого, опасаясь банкротства подрядчика. Об этом говорится в опубликованных госкорпорацией закупочных материалах. Согласно им «Росатом» выбрал оценщика Nexia Pacioli для проведения аудита (due diligence) «Сезама», минуя конкурсные процедуры.

Госкорпорация обосновала это решение ​сжатыми сроками проведения сделки: «проведение конкурентной процедуры закупки невозможно, поскольку результаты проведения due diligence, необходимые для принятия решения о приобретении акций «Сезама», будут известны не ранее января 2018 года». Данный факт приведет к необходимости привлечения иностранных субподрядных организаций на зарубежные проекты, передаче технической и рабочей документации на тепломонтажные работы и технологий, говорится в справке-обосновании о закупке у единственного поставщика. Кроме того, в этой справке АСЭ отмечает повышенные риски банкротства «Сезама» и невозможность предоставления компании дополнительного финансирования в рамках договоров генподряда по строительству Белорусской и Ростовской АЭС.

Владелец холдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий до прихода в агробизнес в 2002–2003 годах работал в «Росатоме», занимал должность заместителя исполнительного директора по инвестициям «Росэнергоатома» (отвечает за российские АЭС). Он также возглавлял совет директоров генподрядчика строительства третьего блока Калининской АЭС — «Севзапатомэнергостроя».

В 2006 году Бойко-Великий участвовал в создании холдинга «Энергоатоминжиниринг», специализирующегося на строительстве атомных и тепловых электростанций и других энергетических объектов.

Представитель инвестиционного холдинга Бойко-Великого «Вашъ финансовый попечитель» отказался комментировать продажу «Сезама». В АСЭ РБК пояснили, что процедура due diligence «Сезама» проводится с целью возможного расширения компетенций инжинирингового дивизиона госкорпорации при проведении тепломонтажных работ на площадках сооружения АЭС. По результатам аудита профильными комитетами «Росатома» будет проведена оценка целесообразности приобретения контрольного пакета акций «Сезама». Возможную сумму сделки, а также ее условия в «Росатоме» комментировать отказались.

Принадлежащий Бойко-Великому подрядчик «Росатома» стал широко известен после инцидента на площадке строительства Белорусской АЭС, который произошел летом прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что «Сезам» уронил корпус реактора для Белорусской АЭС при его перегрузке. «Росатом» впоследствии заявлял, что никаких серьезных повреждений корпус не получил: «Максимум, о чем можно говорить, — о стершейся на корпусе заводской краске из-за трения металлических строп», — говорил первый замглавы «Росатома» Александр Локшин. Но Минэнерго Белоруссии попросило его заменить, и упавший корпус реактора был отправлен на предприятие-изготовитель — завод «Атоммаш», сообщало в августе «РИА Новости». Из-за замены корпуса сдвинулись сроки сдачи первого блока Белорусской АЭС с 2018 года на 2019-й, сообщал «Интерфакс».

Белорусский телеканал ОНТ, как передавал «Интерфакс», оценил стоимость корпуса реактора в $400 млн. В «Росатоме» отказались комментировать, кто оплатит ущерб. Представитель Бойко-Великого заявил, что «корпус не падал, а соскользнул, а операция по перегрузке проводилась вместе с еще двумя подрядчиками, один из которых — «Энергостройэкспорт». Он также сообщил, что экспертиза показала отсутствие ущерба. В «Росатоме» это не комментируют.

«Подобных «Сезаму» подрядчиков в стране больше нет, — объясняет начальник аналитического департамента УК «БК-Сбережения» Сергей Суверов. — Эта компания — наследник монтажного управления, созданного в СССР для атомной стройки, в том числе она участвовала в строительстве Калининской АЭС».

«Росатом» не может оставить компанию, которая переживает сейчас нелучшие времена, и принял решение консолидировать ее как имеющую критическое значение для безопасности, отмечает он, напоминая, что число независимых подрядчиков «Росатома» сокращается.