Государство продаст с аукциона права на «непрофильную» водку «Пьятница»

Государственный «Росспиртпром» намерен продать принадлежащие ему права на 43 водочные марки. Самым дорогим из выставленных на торги товарных знаков оказалась «Калина красная», оцененная в 72 млн руб.

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Ненужный «Бальзам на душу»

Принадлежащее на 100% Росимуществу ОАО «Росспиртпром» проведет в ноябре продажу непрофильных активов, среди которых принадлежащие обществу товарные знаки на алкогольные напитки. Как следует из информации на сайте компании, с 1 по 8 ноября «Росспиртпром» собирается продать 35 лотами 43 марки общей стоимостью 91,7 млн руб.

При этом сам владелец ценными считает только два товарных знака: «Калина красная» оценена в 72,3 млн руб., а «Пьятница» — почти в 8,4 млн руб. Последнюю марку можно купить одним лотом вместе с почти идентичной маркой «Пъятница», чья стоимость определена лишь в 273 тыс. руб. В похожие суммы — от 243 тыс. до 276 тыс. руб. — оценены все прочие торговые знаки: «Бальзам на душу», «Дымка», «Дымка люкс», «Ушанка», «Ледяной узор», Artic Nordic и др. Все они в настоящий момент не производятся.

«Росспиртпром» выставляет на продажу непрофильные активы в соответствии со своей стратегией развития, заявил РБК представитель компании. По его словам, данная процедура регулируется рекомендациями Росимущества. Для оценки стоимости торговых знаков был привлечен независимый оценщик, отметили в "Росспиртпроме".

В 2010–2014 годах «Росспиртпром» занимался производством и продажей водки и ликеро-водочных изделий, но в 2015-м, как сказано в его последнем годовом отчете, «вследствие негативных изменений рыночной конъюнктуры общество было вынуждено пересмотреть стратегические цели своего развития и сфокусироваться на спиртовом направлении деятельности». В феврале 2016-го «Росспиртпром» закрыл сделку по покупке почти за 5,7 млрд руб. восьми спиртзаводов у структур предпринимателя Валерия Яковлева.

«Пьятница» погубит субботу

Из всех выставленных на торги водочных марок обременение есть у одной — самой дорогой. Третьему лицу предоставлена исключительная лицензия на использование товарного знака «Калина красная» сроком на пять лет, указано в материалах «Росспиртпрома». По данным Роспатента, лицензиатом в январе 2017-го стало ООО «ЛВЗ «Кристалл-Лефортово» из Мордовии. Его владелец, одноименная группа, объединил этой весной продажи со «Статус-групп». В результате доля партнеров на водочном рынке составляет около 17% — почти вдвое больше, чем показатели ближайших конкурентов.

Право использовать товарный знак «Пьятница» по неисключительной лицензии до конца этого года передано ООО «Премиум Спиритс» из Ленинградской области, следует из материалов Роспатента.

В «Кристалл-Лефортово» РБК сообщили, что знают о предстоящих торгах. До 25 октября группа намерена принять решение об участии в торгах в отношении отдельных лотов, сообщила директор по маркетингу «Кристалл-Лефортово» Алла Постнова.

В «Премиум Спиритс» пока не ответили на запрос РБК.

«Калина красная», согласно розничному аудиту компании Nielsen (есть у РБК), в июне-июле этого года занимала 11-е место в России по объемам продаж в натуральном выражении с долей 1,6%. Первое место по продажам в натуральном выражении занимает водка «Добрый медведь» (входит в портфель «Статус-групп») с долей 4,9%, на втором месте — «Беленькая» (Beluga Group) с 4,5%, на третьем — «Пять озер» (Алкогольная сибирская группа) с 4,3%. Данных по «Пьятнице» нет.

Выставленные на продажу марки «Калина красная» и «Пьятница» не относятся к самым популярным, подтверждают исследования Ipsos Comcon. По данным этой компании, «Калину красную» в первом полугодии этого года пили 2,2% россиян, проживающих в крупных городах, «Пьятницу» — 1,4%, тогда как показатели известных марок достигают 10–20%.

«Росспиртпром» несколько лет назад планировал стать лидером по производству дешевой водки в России и зарегистрировал значительное число товарных знаков, но никак не развивал их, сказал в беседе с РБК директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. По его мнению, сейчас развивать эти десятки марок нет смысла. Лишь «Калина красная» и «Пьятница» как уже существующие бренды могут заинтересовать «Кристалл-Лефортово» или «Статус-групп», полагает Дробиз