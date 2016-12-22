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Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
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Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
Бизнес, 10 окт, 23:09
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Алекперов решил не передавать управление ЛУКОЙЛом сыну
Вагит Алекперов считает, что его сын Юсуф не сможет управлять ЛУКОЙЛом, и продолжает искать преемника. Ранее Алекперов говорил, что Юсуф может быть привлечен к управлению ЛУКОЙЛом, если пройдет стажировку
Вагит Алекперов (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в интервью Bloomberg TV рассказал о рисках работы в России и о своем будущем преемнике.

Сегодня в России для ЛУКОЙЛа «возникают риски со стороны внутренней конкуренции», а также риски из-за санкций западных стран, сказал Алекперов.

По словам Алекперова, его не беспокоит вероятность того, что глава «Роснефти» Игорь Сечин может заинтересоваться покупкой ЛУКОЙЛа. «Я об этом не беспокоюсь сегодня», — сказал глава ЛУКОЙЛа, отметив, что президент и правительство России «считают, что сегодня уже достаточное присутствие государства в промышленности», передает Bloomberg.

Тем не менее, в ближайшие 3-5 лет Алекперов планирует остаться во главе компании, так как ему «преодолевать риски в России легче, чем кому-либо другому». В течение этого времени он также будет готовить преемника. «Если меня спросят, думаю ли я о своем преемнике, да, конечно, я думаю об этом. Я надеюсь, что он будет достойным кандидатом, который продолжит работу моей жизни. Если меня спросят, будет ли этой мой сын, я скажунет, потому что эта работа слишком сложная, чтобы отдать ее моему сыну, но он останется в этом бизнесе», — заметил Алекперов.

Ранее в интервью РБК Вагит Алекперов говорил, что перед тем как привлечь сына — Юсуфа — к управлению компанией, тот должен пройти стажировку в крупной западной компании. «В Западной Сибири он уже отработал больше двух лет. Принцип понял. Понял, как люди добывают нефть, как ремонтируют скважины, почувствовал запах нефти», — рассказывал Алекперов. Он отмечал, что не ставит целью сделать сына преемником.

Юсуф Алекперов родился в 1990 году, в 2012 году он закончил Университет нефти и газа имени Губкина по специальности «разработка и эксплуатация нефтяных месторождений». Юсуф Алекперов владеет 0,13% акций ЛУКОЙЛа. В 2013 году Вагит Алекперов завещал своему сыну пакет акций ЛУКОЙЛа при условии, что он не будет продавать или расщеплять свою долю.

По данным Forbes, Вагит Алекперов шестой богатеший человек России с состоянием $14,5 млрд. Его основной актив — 23% акций ЛУКОЙЛа.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ЛУКОЙЛ , Вагит Алекперов , Юсуф Алекперов
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