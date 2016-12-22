«Роснефть» подала в суд на газету «Коммерсантъ»

«Роснефть» подала иск к газете «Коммерсантъ» в Арбитражный суд Москвы. Компании не понравился «эвфемизм», использованный в колонке заместителя главреда издания Дмитрия Бутрина

Дмитрий Бутрин (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Речь идет о колонке под названием «Исправленного три года ждут» заместителя главного редактора по экономической политике «Коммерсанта» Дмитрия Бутрина. Претензии компании связаны с рассуждениями о законности закупок у собственной жены условным заместителем председателя правления «Роснефти», пояснил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По его мнению, такой эвфемизм упомянут некорректно.

Он подчеркнул, что иск носит «воспитательный характер» и материальных требований к редакции или автору в нем нет — только требования опровергнуть информацию. Он посоветовал журналистам «не трепать всуе имя компании «Роснефть».

​​В пресс-службе «Роснефти» добавили, что сведения, опубликованные в колонке Бутрина, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию компании. ​

«Автор выдвигает огульные обвинения в адрес «условного» топ-менеджера «Роснефти», который якобы осуществляет закупки у своей жены. Использование термина «условный» объясняется желанием автора уйти от ответственности. Хотя совершенно очевидно, что воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании», — сказано в сообщении «Роснефти».

Согласно картотеке Арбитражного суда Москвы, исковое заявление было подано 2 октября. Ответчиком по иску значится АО «Коммерсантъ».

Бутрин заявил РБК, что информация, изложенная в его публикации, «не может считаться ни ложной, ни истинной». «Это в моем понимании. И это не информация, а риторическая фигура [речи]. В юридическом смысле, является ли [содержание публикации] ложным или неложным, решит наш родной суд», — сказал Бутрин, добавив, что «это будет занятный суд».