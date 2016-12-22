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Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве
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Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве
Бизнес, 19:05
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Сбербанк заподозрил руководство «Юлмарта» в мошенничестве
Обыски у топ-менеджеров холдинга «Юлмарт» проходят в рамках расследования уголовного дела, возбужденного на основании обращения Сбербанка. Руководителей компании могут обвинить в мошенничестве при получении кредита
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Сбербанк обратился в правоохранительные органы «по факту мошеннических действий, совершенных при получении кредитных ресурсов банка» руководством и бенефициарами интернет-магазина «Юлмарт». Об этом РБК рассказал представитель Сбербанка. Представитель «Юлмарта» не смог оперативно ответить на запрос РБК.

Во вторник, 10 октября, следователи и экономическая полиция в Санкт-Петербурге провели обыски в квартире совладельца сети «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, кредитора компании Олега Морозова и бывшего генерального директора интернет-холдинга Сергея Федоринова. Проведение следственных действий РБК подтвердил и источник в полиции Санкт-Петербурга.

По словам источника в Сбербанке, «Юлмарт» получил в банке кредит в размере 1 млрд руб. в апреле 2016 года и выплатил проценты за его обслуживание на сумму 69,3 млн руб. Но уже осенью 2016 года обслуживание кредита было прекращено. «Исходя из информации, которой мы располагаем, на момент получения кредита лица из числа руководства и бенефициаров «Юлмарта» не просто прорабатывали возможность запуска банкротства компании для ухода от ответственности перед кредиторами, а уже предпринимали вполне конкретные шаги для этого», — заявил РБК собеседник в Сбербанке.

Уголовное дело было возбуждено Главным следственным управлением СК по Санкт-Петербургу по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Статья предполагает наказание до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб. Согласно материалам дела, руководство «Юлмарта» могло предоставить в банк заведомо неверные сведения о финансовом положении компании. Сейчас совокупный размер претензий Сбербанка к «Юлмарту» составляет 2,43 млрд руб. В эту сумму входит 1 млрд руб. задолженности по кредиту, а также 1,43 млрд руб. долга компании по схеме факторинга от Сбербанка.

Сбербанк потребовал досрочной выплаты долга «Юлмарта» в размере 1 млрд руб. еще в декабре 2016 года. Но компания выступила против досрочного погашения, объяснив это тем, что «Юлмарт» не допускал дефолта по кредиту и готов погасить его в полном объеме в оговоренные сроки, утверждал тогда представитель «Юлмарта».

Это не первое расследование в отношении сотрудников «Юлмарта». Против основателя компании Алексея Никитина и Федоринова по заявлению Федеральной налоговой службы в декабре 2016 года уже было заведено уголовное дело.

Авторы: Анастасия Демидова, Ирина Парфентьева.
Теги: Сбербанк , «Юлмарт» , Дмитрий Костыгин
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