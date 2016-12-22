Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal

Акционеры UC Rusal — Онэксим Михаила Прохорова и структура Виктора Вексельберга — продадут на открытом рынке 3% акций компании. Это может отнять часть спроса у IPO En+ Олега Дерипаски, полагают эксперты

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст 0,7% акций UC Rusal, а структура Виктора Вексельберга Lamesa Holding — 2,3% акций по процедуре ускоренного построения книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering), сообщили РБК источники в банковских кругах. На закрытие торгов на гонконгской бирже 10 октября этот пакет стоил около $341 млн.

Доля Прохорова в UC Rusal, таким образом, снизится до 6%. В августе Вексельберг купил у ОНЭКСИМ примерно 7% акций UC Rusal за $503,885 млн — ниже рынка (на Гонконгской бирже этот пакет на тот момент стоил $719,8 млн).



Крупнейшим акционером UC Rusal является холдинг Олега Дерипаски En+, владеющий 48,13% компании. В минувший четверг En+ объявил об IPO в Лондоне и Москве. Компания хочет привлечь около $1,5 млрд, объем размещения неизвестен, банк-организатор оценил ее в $9-12 млрд.

Организаторами размещения принадлежащих ОНЭКСИМу и Вексельбергу акций UC Rusal выступают Goldman Sachs и «Ренессанс Капитал».

Для IPO En+ это грозит некоторым отвлечением спроса, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Хотя для UC Rusal увеличение акций в свободном обращении может поспособствовать включению в индекс MSCI, замечает он.