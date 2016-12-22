Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,81 EUR Нал. 68,67 68,11 USD Бирж. 57,99 -0,34 EUR Бирж. 68,36 -0,14 USD ЦБ. 58,07 -0,24 EUR ЦБ. 68,36 -0,03 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 4800,00 +34,46 ММВБ 2086,70 -0,46% РТС 1133,54 +0,10% Brent 56,33 +1,00% DJIA 22761,07 -0,06% Nasdaq 6579,73 -0,16% FTSE 7521,68 +0,18%
Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal
Лента новостей
Власти запустят сеть из 100 анонимных телеграм-каналов в регионах 13:37, Общество ФСБ возбудила дело из-за хищений при строительстве ракетного арсенала 13:35, Общество На Северном Кавказе нейтрализовали 20 «спящих» ячеек террористов 13:19, Политика Передача «Жди меня» выйдет в эфир на НТВ 13:07, Технологии и медиа Собянин назвал «колоссальную сумму» расходов на реновацию в Москве 13:06, Общество После поджога автомобиля Латыниной возбудили уголовное дело 13:04, Общество Суд признал банкротом владеющую рестораном «Прага» компанию 12:55, Финансы Россияне вдвое ускорили сокращение повседневных расходов 12:54, Экономика Судебные мотивы: какие реформы предлагает Верховный суд 12:34, Мнение В Башкирии возбудили уголовное дело после вспышки ящура 12:22, Общество Размер дыры в «ФК Открытие» составил почти 190 млрд руб. 12:16, Финансы Оргкомитет ЧМ-2018 получил 1,5 млн заявок на билеты 12:14, Спорт 100% легально: «Мастерчейн» — первый юридически чистый блокчейн в России 12:11, РБК и Ассоциация ФинТех «Радио Свобода» ответило на письмо об ограничениях на работу в России 12:11, Политика Минобороны сообщило о «круглосуточном перемалывании» боевиков ИГ 12:05, Политика Из спортивного комментатора в целители: каким был Аллан Чумак 12:03, Фотогалерея  Машина императора и много гибридов: что покажут на мотор-шоу в Токио 11:47, Авто Золотая пыль и истинная ценность нового Rolls-Royce Phantom VIII 11:45, Стиль Банк России выступил за закрытие внешних сайтов по покупке криптовалюты 11:44, Экономика Зачем Tesla, IKEA и Unilever нужен принцип «ноль отходов» 11:42, Партнерский материал В Минобороны назвали возможную причину крушения Су-24 в Сирии 11:39, Политика Путин отправил в отставку десятого губернатора 11:22, Политика Toyota объявила российские цены на внедорожник Fortuner 11:20, Авто Реформа теплоснабжения: инвесторы пошли в городские котельные 11:14, Партнерский материал В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,3 11:09, Общество Mitsubishi привезет в Россию новый компактный кроссовер Eclipse Cross 11:00, Авто
Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal
Бизнес, 13:40
0
Прохоров и Вексельберг продадут 3% UC Rusal
Акционеры UC Rusal — Онэксим Михаила Прохорова и структура Виктора Вексельберга — продадут на открытом рынке 3% акций компании. Это может отнять часть спроса у IPO En+ Олега Дерипаски, полагают эксперты

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст 0,7% акций UC Rusal, а структура Виктора Вексельберга Lamesa Holding — 2,3% акций по процедуре ускоренного построения книги заявок (Accelerated Bookbuilt Offering), сообщили РБК источники в банковских кругах. На закрытие торгов на гонконгской бирже 10 октября этот пакет стоил около $341 млн.

Доля Прохорова в UC Rusal, таким образом, снизится до 6%. В августе Вексельберг купил у ОНЭКСИМ примерно 7% акций UC Rusal за $503,885 млн — ниже рынка (на Гонконгской бирже этот пакет на тот момент стоил $719,8 млн).

Крупнейшим акционером UC Rusal является холдинг Олега Дерипаски En+, владеющий 48,13% компании. В минувший четверг En+ объявил об IPO в Лондоне и Москве. Компания хочет привлечь около $1,5 млрд, объем размещения неизвестен, банк-организатор оценил ее в $9-12 млрд.

Организаторами размещения принадлежащих ОНЭКСИМу и Вексельбергу акций UC Rusal выступают Goldman Sachs и «Ренессанс Капитал».

Для IPO En+ это грозит некоторым отвлечением спроса, считает аналитик БКС Олег Петропавловский. Хотя для UC Rusal увеличение акций в свободном обращении может поспособствовать включению в индекс MSCI, замечает он.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: UC Rusal
Главное
Власти запустят сеть из 100 анонимных телеграм-каналов в регионах Общество
Материалы по теме
ОНЭКСИМ продал 3,3% акций UC Rusal за $240 млн Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку