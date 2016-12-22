«Газпром» решил поделиться железнодорожными перевозками с «СГ-трансом»

Владельцы газовых цистерн «СГ-транс» и «Газпромтранс» обсуждают создание СП. Компаниям это даст контроль над 65% рынка. Пять лет назад ФАС запретила «Газпрому» покупать «СГ-транс» из-за риска монополизации

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О том, что «СГ-транс» и «Газпромтранс», кэптивный железнодорожный оператор «Газпрома», ведут переговоры о создании совместного предприятия, РБК рассказали два источника, близких к обеим компаниям. О таких планах сообщил и источник РБК в консалтинговой компании, работающей с производителями сжиженных углеводородных газов (СУГ).

По словам одного из источников, «Газпромтранс» передаст все свои цистерны в СП, а «СГ-транс» — деньги. Сумму денежного взноса источники не назвали. Представитель «СГ-транса» сказала РБК, что компании «проводят обмен опытом». По ее словам, речи о создании СП пока не идет. Представитель «Газпрома» на запрос РБК не ответил.

Сейчас на рынке около 38 тыс. газовых цистерн. У «СГ-транса» в собственности 13 тыс. цистерн, а с учетом лизинговых — 17 тыс. единиц (44,7% от общего парка), у «Газпромтранса» — 8,3 тыс. единиц (22%). Таким образом, если сделка произойдет, две аффилированные компании будут контролировать более 65% парка газовых цистерн. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что от компаний ходатайств о создании СП не получали.

По данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), в 2017 году ставка аренды на газовые цистерны составляет 1600–1700 руб. в сутки. Исходя из этого показателя, годовой объем рынка перевозок в газовых цистернах в России оценивается в 22–24 млрд руб.

По словам источника в консалтинговой компании, «Газпромтранс» в основном перевозил грузы группы «Газпром», «СГ-транс» имеет широкий круг клиентов, в том числе «Башнефть» и «Сибур». На сайте «СГ-транса» среди клиентов также указаны «Татнефть» и ТАИФ. По данным руководителя информационно-аналитического центра «Рупек» Андрея Костина, по итогам 2016 года объем производства СУГов в России составил 12 млн т, из которых 6 млн т было экспортировано по железной дороге.

Источник в одной из компаний — участниц обсуждающейся сделки говорит, что создание СП скорее направлено на исправление ситуации с нефтебензиновыми цистернами, рынок которых сейчас находится в плохом состоянии из-за низких ставок. В случае объединения парков компания сможет конкурировать с более крупными игроками, говорит собеседник РБК. У «СГ-транса» и «Газпромтранса» примерно по 8 тыс. таких цистерн, знает источник РБК.

Основным клиентом «СГ-транса» по нефтеналивным грузам была «Башнефть». После того как нефтяная компания перешла под контроль «Роснефти», «СГ-транс» не смог найти нового клиента и передал почти весь парк, более 7 тыс. нефтебензиновых цистерн, в управление «Трансойлу», писал «Коммерсантъ».

Как отмечает заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий Владимир Савчук, рынок перевозок СУГов относительно стабилен, потому что здесь ограниченное количество игроков и долгосрочные контракты, поэтому вряд ли у «СГ-транса» и «Газпромтранса» есть цель занять доминирующее положение на рынке. По его словам, смысл такого СП может быть в создании синергии за счет более эффективного использования парка и снижения расходов на подвижной состав.

Близкий к «Сибуру» источник сообщил РБК, что у компании долгосрочные контракты на перевозки СУГов с «СГ-трансом», и объяснил, что их контрагенты не инициировали переговоров о пересмотре цен на перевозки грузов.

Компания, владеющая собственным парком цистерн, не примет повышения цен, если оно будет после создания СП с «Газпромтрансом», сказал собеседник РБК. Официальный представитель «Сибура» от комментариев отказался.

«Газпром» не может продать «Газпромтранс» из соображений транспортной безопасности, говорит глава «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Поэтому создание совместного предприятия, по его мнению, — это хорошее решение, чтобы, с одной стороны, получить деньги, компетенции и при этом снизить риски.

В секторе нефтебензиновых цистерн создание СП может помочь компаниям лишь в краткосрочной перспективе, например с привлечением финансирования, но в целом не изменит ситуацию на рынке, потому что глобальные негативные факторы остаются, говорит гендиректор агентства Infranews Алексей Безбородов. Во-первых, налоговый маневр привел к снижению выпуска темных нефтепродуктов, традиционно экспортирующихся железной дорогой, а во-вторых, идет интенсивное развитие нефтепродуктопроводов, которые также забирают грузы у РЖД. «Транснефть» в 2018 году завершит проект «Север» — трубопровод в Приморск, который увеличит объем прокачки с 16,7 млн до 25 млн т, а также проект «Юг» — трубопровод до Новороссийска мощностью 6 млн т.

Сейчас Безбородов оценивает ставки аренды нефтебензиновых цистерн на уровне от 600 до 900 руб. в сутки.