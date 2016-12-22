Один из крупнейших ретейлеров в США снял с продажи программы Касперского

Американская компания Best Buy отказалась от продажи программ, производства «Лаборатории Касперского»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Один из крупнейших ретейлеров электроники в США компания Best Buy отказалась от продажи программ производства Kaspersky Lab из-за опасения, что производитель находится под влиянием российских правительственных структур. Об этом сообщает издание The Verge.

Представитель Best Buy подтвердил изданию, что решение о снятии с полок продуктов Касперского принято, но не стал вдаваться в подробности.

Компания не проводила собственное внутреннее расследование, она отказалась от продуктов Касперского основываясь на сообщениях СМИ, заявлениях Конгресса и дискуссиях в отрасли.

По информации Star Tribune, Best Buy разрешит клиентам обменять продукты «Лаборатории Касперского» на другое ПО в течение 45 дней.

Правительство США ввело запрет на закупки решений Касперского для федеральных органов власти 12 июля 2017 года. Тогда Белый дом исключил «Лабораторию Касперского» из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами в США. Представитель агентства, обеспечивающего функционирование работы госструктур (GSA), пояснял, что это решение было принято после «тщательного изучения» ситуации. При этом он напомнил, что GSA стремится «обеспечить целостность и безопасность систем и сетей правительства Соединенных Штатов Америки».



В Кремле это решение назвали «политизированным».

Уже в августе советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс предостерег американских пользователей от установки программ «Лаборатории Касперского». Он выступил против использования продуктов Касперского в органах власти на уровне штатов, в учреждениях местного самоуправления, в частном бизнесе и в личных целях.

Сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин 5 сентября назвала программное обеспечение компании «Лаборатория Касперского» «угрозой» для национальной безопасности США. «Кремль вмешался в наши президентские выборы, ведет кибервойну против наших союзников по НАТО и ищет возможности использовать подобную тактику против демократии во всем мире», — считает Шахин. «Почему тогда федеральные агентства, правительства штатов, власти США и миллионы американцев неосознанно приглашают эту угрозу в свои киберсети и безопасные пространства?» — заявила она. Сенатор добавила, что в настоящий момент она готовит законопроект, который поддерживают Демократическая и Республиканская партии США. Законопроект запрещает правительству пользоваться программным обеспечением «Лаборатории Касперского», уточнила Шахин.



Основатель компании Евгений Касперский неоднократно отвергал обвинения в сотрудничестве со спецслужбами России и предлагал властям США ознакомиться с исходным кодом его программ.

