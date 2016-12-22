Олимпийский чемпион Сихарулидзе стал совладельцем подрядчика «Газпрома»

Обладатель золотой медали на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Антон Сихарулидзе официально стал совладельцем компании «Газэнергосервис» — крупного подрядчика «Газпрома», который получает контракты на миллиарды рублей

Антон Сихарулидзе (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе официально стал совладельцем компании «Газэнергосервис», являющейся крупным строительным подрядчиком «Газпрома». «Газэнергосервис» только в 2017 году заключила с «Газпромом» контракты на почти 6 млрд руб. Об изменениях в структуре владения компании свидетельствуют данные системы «СПАРК», передает «Интерфакс».

Так, 9 июня 2017 года 15% долей в «Газэнергосервисе» были зарегистрированы на Сихарулидзе, хотя до этого все 100% компании были у Евгения Першина. До этого, в марте 2016 года, Сихарулидзе получил 15% долей в дочерней компании «Газэнергосервиса» «ГЭС-Урал».

Ранее не было официальных подтверждений тому, что Сихарулидзе стал совладельцем подрядчика «Газпрома». Однако, как заметил «Интерфакс», в ноябре 2016 года дизайнер Алена Ахмадуллина в интервью онлайн-журналу RussModa Magazine назвала Сихуралидзе «одним из акционеров компании «Газэнергосервис».

По имеющейся в системе «СПАРК-Интерфакс» информации, выручка «Газэнергосервиса» в 2013 году составила 17,244 млрд руб, а в 2014 - 21,677 млрд руб. Данные о выручке в последующие годы пока не раскрыты.

Известно, что в 2015 году компания заключила с различными дочерними компаниями «Газпрома» 47 контрактов на 30,782 млрд руб., в 2016 году 44 контракта на сумму в 21,858 млрд руб. Только за 2017 год «Газэнергосервис» заключил с группой «Газпром» 8 контрактов на 5,887 млрд руб.

Сихарулидзе отказался дать комментарий РБК.

Антон Сихарулидзе выиграл золотую медаль в парном катании на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году. В 2006 году, уже после завершения карьеры, вступил в «Единую Россию». В 2007 году был депутатом заксобрания в Санкт-Петербурге. Год спустя избрался в Госдуму, где до 2012 года был председателем Комитета по физической культуре и спорту.