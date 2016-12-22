Власти заявили о новых правилах ввоза в Турцию пшеницы и риса из России

Турция 9 октября ввела дополнительные требования на ввоз сельхозпродукции из России. Это результат затягивания дела с допуском турецких томатов на российский рынок, считает эксперт

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Минсельхоз России сообщил о введении новых правил при импорте российской сельхозпродукции в Турцию. Теперь экспортеры, поставляющие такие виды товаров, как нерафинированное подсолнечное масло, кукуруза, сухой горох, неошелушенный рис, жмых подсолнечника и твердая пшеница, обязаны будут дополнительно заверять счета-фактуры, рассказал РБК представитель пресс-службы министерства. Таким образом, Минсельхоз подтвердил информацию агентства Bloomberg, которое сообщило со ссылкой на имеющийся у него документ о введении Турцией новых ограничений на поставки из России.

Как пояснил представитель Минсельхоза, российское торговое представительство в Турции получило информацию о дополнительных мерах с понедельника, 9 октября. «Данная процедура заключается в обязательном заверении счетов-фактур, представленных в таможенные службы при импорте сельхозпродукции, страной происхождения которой является Россия», — сказал он.

Подобные действия Турции — скорее всего, «напоминание» о до сих пор не разрешенных поставках турецких помидоров в Россию, считает директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов. Он затруднился оценить, как новое требование повлияет на поставки продовольствия из России. «Пока сложно сказать, как это скажется на экспорте. Скорее всего, экспортер должен будет получать дополнительный штамп торгового атташе Турции», — отметил он, добавив, что условия получения экспортерам пока непонятны.

Представитель российского Минсельхоза пояснил, что сотрудники российского торгпредства в ближайшее время посетят основные турецкие ведомства и проведут переговоры.

Россия и Турция уже более полутора лет не могут договориться о возобновлении поставок помидоров, которые являются основной статьей сельхозэкспорта из республики. Отношения между двумя странами осложнились после того, как в ноябре 2015 года турецкие истребители сбили российский бомбардировщик Су-24 в районе сирийско-турецкой границы. Следствием стало введенное Россией с 1 января 2016 года ограничение на поставки из Турции некоторых видов сельхозпродукции. Сейчас практически все ограничения сняты, однако запрет на ввоз томатов — нет.

В августе 2017 года министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил РБК, что в торговых отношениях с Турцией необходимо найти «золотую середину» и не исключил возможности возврата турецких помидоров на российский рынок в межсезонье. В конце сентября Минсельхоз сообщил, что у ведомство разработало механизм возобновления турецких поставок. Однако в начале октября вице-премьер Аркадий Дворкович сказал, что ограничение может быть снято не ранее начала 2018 года.

До введения эмбарго Турция была крупнейшим поставщиком томатов в Россию. По данным ФТС, на конец 2015 года на нее приходилось почти 53% от всего их импорта в денежном выражении и 54% — в натуральном.

Как отмечал в интервью РБК Ткачев, Турция является одним из важнейших партнеров России в сфере торговли сельхозпродукцией: несмотря на имевшиеся сложности, товарооборот сельхозпродукции между странами за семь месяцев 2017 года вырос на 14%, до $1,2 млрд.

Из-за осложнения отношений с Россией Турция в 2016 году потеряла звание главного покупателя российского продовольствия. Основными потребителями продуктов из России в 2016 году, по подсчетам Российского экспортного центра (РЭЦ), стали Китай (10,1%), Турция (9,2%), Египет (7,9%), Республика Корея (7,8%) и Казахстан (7,1%). Они же входили в пятерку крупнейших импортеров в 2015 году, но тогда лидером была Турция, писал РБК.

По данным Минсельхоза, в 2016 году объем продовольственного экспорта вырос на 4% и составил $17 млрд. Самыми ходовыми российскими продуктами питания являются пшеница, на которую пришлось 27,7% экспорта продовольствия, мороженая рыба — 12,9%, подсолнечное масло — 9,5% и кукуруза — 5,6%.