ФАС одобрила покупку созданной Лужковым компании «ЭкоНивой» Дюрра

ФАС одобрила ходатайство компании «ЭкоНива» о приобретении основанного бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым агрокомплекса «Мосмедыньагропром». Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

О том, что российско-германская компания «ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра подала ходатайство на покупку 99,9% ООО «Мосмедыньагропром», стало известно в конце августа 2017 года. Учредителем «Мосмедыньагропрома» сейчас является Минэкономразвития Калужской области. Фирме принадлежат сельскохозяйственные угодья площадью 12 тыс. га в Калужской области и более 7 тыс. голов крупного рогатого скота.



Агрокомплекс был основан в 2000 году по решению занимавшего тогда пост мэра Москвы Юрия Лужкова. Холдинг создавался на базе предприятий «Петровский», «Труд», «Корнеевский», «Заря» и «Романово». Компания принадлежала мэрии Москвы. Как писал РБК, она привлекала масштабные инвестиции из столичного бюджета — за десять лет Москва вложила в «Мосмедыньагропром» 4,5 млрд руб. В 2008 году в Медыни открыли завод «Школьное питание», обеспечивавший молочными продуктами школьников в Москве и Подмосковье. Компания поставляет в столичные школы продукцию под брендом «Большая перемена».

После отставки Лужкова новый мэр Москвы Сергей Собянин включил «Мосмедыньагропром» в программу приватизации на 2011–2013 годы. В 2012-м московские власти оценивали холдинг в 5 млрд руб. Однако в апреле 2013 года на 99,9% акций агрокомплекса и его имущество, которые были выставлены столичными властями единым лотом за 5 млрд руб., не было подано ни одной заявки. К сентябрю 2013 года оценка «Мосмедыньагропрома» существенно снизилась — Москва выставила его на торги за 1,995 млрд руб.



«ЭкоНива», по данным отраслевого портала DairyNews, является крупнейшим в России производителем сырого молока. Предприятия холдинга работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Оренбургской и Тюменской областях на общей площади 230 тыс. га. Помимо производства молока холдинг занимается мясным скотоводством.