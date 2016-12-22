Сделку по строительству пяти танкеров для «Роснефти» не стали заключать

Контракт на строительство пяти танкеров для «Роснефти» на судоверфи «Звезда», который должен был быть заключен в присутствии Владимира Путина, сорвался. Представитель «Роснефти» утверждает, что стороны корректируют условия сделки

Игорь Сечин, Владимир Путин и Дмитрий Рогозин (слева направо на первом плане) во время посещения судостроительного комплекса «Звезда» (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

В пятницу, 8 сентября, на дальневосточной судоверфи «Звезда», подконтрольной консорциуму «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, президент Владимир Путин присутствовал на церемонии закладки четырех судов-снабженцев ледового класса. В этот же день должен был быть подписан контракт на строительство пяти танкеров типа Aframax дедвейтом 114 тыс. т каждый. Собственником судов должен был стать «Совкомфлот», а фрахтователем — «Роснефть». Но этот контракт сорвался, сообщила в субботу газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Замминистра транспорта Виктор Олерский, присутствовавший на церемонии, подтвердил РБК, что подписание контракта действительно ожидалось. Причины того, почему контракт не подписали, он обсуждать отказался, сказав, что это вопрос участников сделки. Но при этом он отметил, что судоверфи нужны такие заказы и он надеется, что сделка все же состоится. Представитель «Совкомфлота» отказался от комментариев, отвечая на вопрос РБК.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил агентству ТАСС, что никакого срыва сделки не было. По его словам, стороны просто корректируют условия сделки. «Никто никуда не торопится, никто ни за кем не гонится, за пятки никого не кусает», — сказал Леонтьев.

По данным «Коммерсанта», соглашение о строительстве должны были подписывать в присутствии Путина. Однако за 15 минут до прибытия президента Олерского «вдруг позвали и увели за дверь, где президента дожидался глава «Роснефти» Игорь Сечин», пишет издание. После того как замминистра вернулся, организаторы вынесли из зала стол, за которым должен был подписываться контракт на строительство танкеров. Один из топ-менеджеров «Роснефти», присутствовавший на церемонии, рассказал «Коммерсанту», что перед подписанием Сечин вдруг обратил внимание на то, что «Роснефть» в этом проекте — всего-навсего фрахтовщик, а собственник — «Совкомфлот». Якобы Сечин заинтересовался, разве не «Роснефть», которая платит за строительство, должна быть собственником танкеров. По данным собеседника газеты, Сечин попросил позвать Олерского, чтобы обсудить с ним как раз этот вопрос.

Источник РБК, присутствовавший на мероприятии, сказал, что подписания по танкерам не было, потому что у Путина сдвинулся график и время его присутствия на судозаводе сократилось. При этом источник говорит, что по этой же причине не было подписано еще несколько различных контрактов. По данным «Коммерсанта», Путин действительно немного задержался. А затем он сразу улетел в Пермь.



Заместитель гендиректора «Совкомфлота» Игорь Тонковидов еще весной заявил, что компания собирается заказать строительство танкеров на «Звезде». По его словам, суда должны быть сданы в 2021–2022 годах. Но сумма контракта не раскрывалась.



«Совкомфлот» — крупнейшая морская судоходная компания России. 100% акций принадлежат государству. По состоянию на 30 июня 2017 года флот компании состоял из 149 судов.