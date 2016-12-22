Москва назвала стоимость строительства парка «Зарядье»

Расходы на строительство парка «Зарядье» у Кремля составили 14 млрд руб. Это почти в три раза больше, чем было предусмотрено в начале реализации проекта

Сергей Собянин и Владимир Путин (слева направо) во время посещения парка «Зарядье» (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Сегодня власти Москвы назвали окончательную стоимость строительства объектов парка «Зарядье». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина, она составила 14 млрд руб., передает «РИА Новости».

Инициатором создания парка у стен Кремля в 2012 году стал Владимир Путин. Комплекс «Зарядье» занимает 13 га между Васильевским спуском, улицей Варварка и Китайгородским проездом на месте снесенной гостиницы «Россия». Международный конкурс на разработку архитектурной концепции парка был проведен в 2013 году, организатором выступило КБ «Стрелка» Александра Мамута. Победителем был признан международный консорциум во главе с американским архитектурным бюро Diller Scofidio+Renfro. Строительство парка началось летом 2015 года и велось полностью за бюджетный счет. Генподрядчиком было принадлежащее столичным властям АО «Мосинжпроект».

За время реализации проекта его стоимость менялась несколько раз в сторону увеличения. Первоначально, в 2013 году, в адресно-инвестиционной программе (АИП) Москвы на 2014–2016 годы было указано, что государство потратит на «Зарядье» 5,08 млрд руб. К ноябрю 2014 года смета выросла до 12,8 млрд руб., что власти объяснили необходимостью строительства коммуникаций.

В сентябре 2015 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу казенного предприятия «Управление гражданского строительства» (КП УГС) написала, что в АИП на 2014–2017 годы заложено уже 13,3 млрд руб. на финансирование «Зарядья». Но уже тогда источники издания отмечали, что смета проекта может вырасти до 22–27 млрд руб. Источники издания поясняли, что дополнительные средства понадобились для демонтажа стилобатной части стоявшей на этом месте гостиницы «Россия» и строительства подземной парковки почти на 500 мест. Кроме того, как рассказывал РБК источник в столичном стройкомплексе, в процессе реализации проекта в него вносились изменения. В частности, появился так называемый «парящий мост».

Пять статей из сметы на «Зарядье»* 1,845 млрд руб. ​ — оборудование для концертного зала, расположенного на территории парка (механическое оборудование сцены и партера). Еще в 608,409 млн составили расходы на электроакустику концертного зала; 432,033 млн — на постановочное освещение.

— оборудование для концертного зала, расположенного на территории парка (механическое оборудование сцены и партера). Еще в 608,409 млн составили расходы на электроакустику концертного зала; 432,033 млн — на постановочное освещение. 746,856 млн руб. — мультимедийное оборудование для объектов парковой зоны (аттракцион «Полет над Россией»). Еще 444,001 млн потребовалось на закупку мультимедийного оборудования для медиахолла.

— мультимедийное оборудование для объектов парковой зоны (аттракцион «Полет над Россией»). Еще 444,001 млн потребовалось на закупку мультимедийного оборудования для медиахолла. 180,574 млн руб. — разработка проектной концепции, проектной и рабочей документации для концертного зала филармонической музыки на 1,5 тыс. посадочных мест.

— разработка проектной концепции, проектной и рабочей документации для концертного зала филармонической музыки на 1,5 тыс. посадочных мест. 9 млн руб. — разработка фирменного стиля «Зарядья».

— разработка фирменного стиля «Зарядья». 370 тыс. руб. — отчуждение исключительно права на результат интеллектуальной деятельности — графическое изображение логотипа парка «Зарядье». *Данные из проводимых госзакупок в рамках реализации проекта строительства парка

Официально власти не комментировали информацию о стоимости проекта. В конце мая 2016 года руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев говорил, что итоговая стоимость парка будет определена летом. Однако в декабре 2016 года в пресс-службе департамента заявили РБК, что это произойдет «после получения положительных заключений Мосгосэкспертизы по всем пусковым комплексам парковой зоны». На запросы РБК в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы (Стройкомплекс) на финальной неделе перед открытием также отказались раскрывать итоговую стоимость «Зарядья», заявив, что она будет объявлена на официальном открытии парка 9 сентября.

На сайте Стройкомплекса отмечалось, что «Зарядье» должен стать «музеем под открытым небом, где постоянной экспозицией является сам город», то есть здания по соседству, построенные с XVI по XX век, «которые можно назвать живой выставкой вокруг будущего зеленого пространства». В основу проекта бюро Diller Scofidio + Renfro были положены принципы «ландшафтного урбанизма», который создает систему взаимодействия между природой и городом. Концепция парка предусматривает воссоздание ландшафтов основных климатических зон России. Вся территория парка разделена на четыре климатических зоны: смешанный лес, северный ландшафт, степь и заливные луга.

Посетители на территории парка «Зарядье» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

На территории парка расположен искусственный ледник площадью 220 кв. м, а также медиацентр. Внутри последнего находится аттракцион, предлагающий совершить виртуальный полет над Россией. Весной 2018 года в «Зарядье» откроется филармония площадью 23,6 тыс. кв. м.

Несмотря на наличие предварительной концепции «Зарядья», в феврале 2017 года власти решили провести конкурс на разработку социокультурной концепции, а также финансовой, управленческой и коммуникационной моделей парка. Тогда гендиректор «Зарядья» Павел Трехлеб объяснил это РБК необходимостью «верифицировать и детализировать цифры на основании международного опыта». В качестве основной задачи требовалось «систематизировать приоритеты развития парка», разработать бизнес-модель его коммерческой инфраструктуры и описать все процессы его деятельности. В техзадании было указано, что компания должна изучить лучшие зарубежные практики, в частности опыт Central Park и Brooklyn Bridge Park в Нью-Йорке, Millennium Park в Чикаго и Gardens By the Bay в Сингапуре. Его автором стало архитектурное бюро Citymakers, которое ранее разработало концепцию несостоявшегося парка «Россия». При стартовой цене в 17 млн руб. бюро Citymakers согласилось выполнить работу за 16,15 млн руб.