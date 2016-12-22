«Мечел» раскрыл требующих у него $461 млн кредиторов

Российская горнодобывающая компания «Мечел» Игоря Зюзина в своем отчете за первый квартал 2017 года раскрыла кредиторов, которые хотят взыскать с компании $461 млн в Лондонском арбитраже

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

8 февраля 2017 года 14 кредиторов «Мечела» подали иски в Лондонский международный арбитражный суд по предэкспортным синдицированным кредитам, привлеченным «дочками» компании — «Якутуголь» и «Южный Кузбасс». В числе кредиторов, которые пытаются добиться взыскания с компании Игоря Зюзина $461 млн — нидерландский ING Bank, лондонское отделение Industrial and Commercial Bank of China и итальянская UniCredit SpA, следует из отчета горно-добывающей компании за первый квартал 2017 года.

Кроме того, в качестве истцов в деле участвуют российское отделение ЮниКредит Банка, Barclays Bank, Caterpillar Financial Services Corporation (CAT), London Forfaiting Company Limited, Federated Project and Trade Finance Core Fund, CU Advisory Limited, Arvo Investment Holdings Sarl и Akacia Limited.

Еще в октябре 2016 года для завершения реструктуризации долга компания намеревалась подписать соглашения по двум синдицированным кредитам на $1,5 млрд, один из которых — кредит на $1 млрд по договору предэкспортного кредитования, сообщал в беседе Reuters финансовый директор «Мечела» Сергей Резонтов. Решить этот вопрос с кредиторами «Мечел» собирался в начале 2017 года. «Завершился достаточно длительный процесс реструктуризации с государственными банками. Остались еще нерешенные вопросы по другим кредитам, но мы приложим все усилия, чтобы достичь соглашения с ними (кредиторами) в текущем году», — заявлял глава компании Олег Коржов в апреле на встрече с инвесторами.

Представитель «Мечела» отказалась комментировать детали судебного разбирательства и переговоры с кредиторами.

«Якутуголь» и «Южный Кузбасс» внесли изменения в соглашения по предэкспортному финансированию на $1 млрд, заключенные с синдикатом банков. Согласно им, компания должна была выплачивать долг ежемесячно равными объемами до декабря 2016 года. Но на конец 2016 года просроченный долг составил $1 млрд, а также $117,5 млн процентов по кредиту.

Ранее «Мечел» уже проиграл дело о разбирательстве с кредиторами в Лондонском арбитражном суде. В декабре 2015 года ERG Sales потребовала от «Челябинского металлургического завода», входящего в «Мечел», выплатить $10,7 млн долга по контракту на поставку железной руды, говорится в материалах компании. В июне 2016 года суд обязал компанию выплатить $12,3 млн до 25 июня 2017 года. По состоянию на 31 марта 2017 года «Челябинский металлургический завод» вернул $9,0 млн.

Крупный кредитор «Мечела» ВТБ в 2015 году также пытался взыскать с компании долги в Лондонском арбитраже. Стороны до конца 2016 года вели переговоры о реструктуризации долга и договорились о временном моратории на судебное рассмотрение по делу, а в конце прошлого года ВТБ пошел на попятную, договорился с «Мечелом» о схеме погашения долга и отозвал иск из суда.

По итогам 2016 года «Мечел» впервые с 2011 года получил прибыль в размере $127,2 млн. По состоянию на 31 марта 2017 года чистый долг компании составил около $7,9 млрд.