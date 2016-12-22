Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса

Evraz Романа Абрамовича, которая сейчас находится в процессе продажи своих украинских предприятий, опровергла обвинения в поставках для Донбасса. Компания предупредила об участившихся случаях мошенничества и незаконного использования имени и товарного знака компании

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компании Evraz не сотрудничают с неподконтрольными Украине территориями и не поставляют туда свой товар, говорится в сообщении украинского подразделения горно-металлургической группы. В нем также отмечается, что Evraz не производит товары двойного назначения.

«Вместе с этим в Украине участились случаи мошенничества и незаконного использования имени и товарного знака компании Evraz без соответствующих разрешений», — говорится также в сообщении.

Такую реакцию у компании вызвали публикации в украинских СМИ о сотрудничестве Evraz с донецкой фирмой «Сфера Сервис». Согласно сайту этого предприятия, которым по данным СПАРК владеет гражданин Украины Владимир Сквирский, оно «занимает одну из ведущих позиций в международных экономических отношениях между Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и странами дальнего зарубежья». Торговый дом предлагает широкий ассортимент продукции: от угля и удобрений до горношахтного оборудования. На странице «Сферы Сервис» в Facebook в сообщении от 12 апреля 2016 года также говорится о сотрудничестве с «Еврохимом» и Evraz. В «Сфере Сервис» не ответили на звонки РБК. Представитель Evraz заявил, что компания никогда не работала со «Сфера Сервис».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в своем Facebook также обвинил «Еврохим» Андрея Мельниченко в поставках на Донбасс удобрений через «Сфера Сервис». Официальный представитель «Еврохима» Владимир Торин отрицает эту информацию: «Компания никогда не сотрудничала с Торговым домом «Сфера Сервис».

Источники РБК сообщали, что ​«Еврохим» участвовал в схеме обеспечения заводов ЛНР и ДНР, поставляя на них железную руду через госструктуру — Росрезерв.

В конце мая 2017 года Evraz договорился о продаже своей «дочки» на Украине местному бизнесмену Александру Ярославскому, который является приятелем основного акционера российской компании — Романа Абрамовича (об этом он говорил в интервью украинским СМИ). Ярославский, владеющей группой DCH, должен выкупить актив за $110 млн до 31 декабря 2017 года.

В марте 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели на предприятиях самопровозглашенных республик внешнее управление в ответ на блокаду Донбасса Киевом. Украина полностью закрыла грузовое сообщение с ДНР и ЛНР.

При этом под внешнее управление ДНР перешло порядка 40 предприятий, в том числе ряд активов богатейшего человека Украины Рината Ахметова — «Енакиевский метзавод», угольные шахты ДТЭКа, «Донецкоблэнерго», «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и другие.



Энергохолдинг ДТЭК пригрозил преследовать всех причастных к покупке угле с шахт компании, оставшихся в ДНР, по закону, «в том числе за финансирование терроризма». На днях гендиректор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук сообщил украинским СМИ, что украинская компания нашла покупателей этого угля: «Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь — Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс. тонн готовой продукции». Он добавил, что продавцы продают этот уголь через порт Ростов с дисконтом в 30-50%.