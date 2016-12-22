Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,26 56,80 EUR Нал. 64,18 63,59 USD Бирж. 56,98 +0,06 EUR Бирж. 63,81 +0,00 USD ЦБ. 57,00 +0,02 EUR ЦБ. 63,79 -0,36 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1882,22 +0,43% РТС 1041,49 +0,29% Brent 48,32 +0,94% DJIA 21261,28 +0,37% Nasdaq 6303,41 -0,29% FTSE 7527,33 +1,04%
Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса
Лента новостей
Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса 19:19, Бизнес Как начать бегать: правильный подход 19:10, РБК и Philips Наказание за Brexit: как тори потеряли парламентское большинство 19:08, Мнение На акциях 12 июня власти Москвы установят распознающие лица камеры 19:06, Общество «Уралкалий» обсудит возобновление сотрудничества с Белоруссией 19:06, Бизнес В порту Ниццы начали искать бомбу на грузе для круизного лайнера 19:04, Общество Войти в программу реновации пожелали почти 300 домов 19:01, Политика Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы 19:00, Общество  Футбол. Товарищеский матч. Россия — Чили. Онлайн 19:00, Спорт Группа Mercury заменила ключевого топ-менеджера ЦУМа 18:55, Бизнес Власти Киргизии заблокировали сайт информагентства «Фергана» 18:49, Технологии и медиа В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой 18:47, Финансы Норвежский террорист Андерс Брейвик сменил имя 18:41, Общество Боевые искусства: почему чемпиона мира ловили на территории двух стран 18:30, Общество В Болгарии во время учений военный вертолет упал в Черное море 18:24, Общество Участникам акции Навального в 16 городах пригрозили проблемами с учебой 18:08, Политика Госдума лишила мандата решившего вернуться в бизнес депутата-единоросса 17:53, Политика Оливер Стоун назвал имена подходящих на роль Путина актеров 17:47, Общество  Формы собственности: как пересесть с личной машины на каршеринг 17:35, Авто Генштаб заявил о «фактически остановленной» гражданской войне в Сирии 17:32, Политика Дума одобрила отмену «ценза оседлости» для военных кандидатов в сенаторы 17:30, Политика Министр промышленности назвал оптимальный курс рубля 17:22, Экономика Суд арестовал шестого задержанного по делу о митингах 26 марта 17:21, Политика Главу резидента «Сколково» задержали за незаконный сбыт медоборудования 17:15, Бизнес Госдума одобрила законопроект о сносе пятиэтажек в Москве 17:04, Политика Красная черта: как выйти из режима бездумной экономии бюджета 17:02, Мнение Власти Польши обвинили россиянина в сотрудничестве с ИГ 16:52, Общество Печать успеха: как вдохнуть новую жизнь в традиционный фотобизнес 16:49, Свое дело
Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса
Бизнес, 19:19
0
Компания Абрамовича ответила на обвинения в поставках для Донбасса
Evraz Романа Абрамовича, которая сейчас находится в процессе продажи своих украинских предприятий, опровергла обвинения в поставках для Донбасса. Компания предупредила об участившихся случаях мошенничества и незаконного использования имени и товарного знака компании
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Компании Evraz не сотрудничают с неподконтрольными Украине территориями и не поставляют туда свой товар, говорится в сообщении украинского подразделения горно-металлургической группы. В нем также отмечается, что Evraz не производит товары двойного назначения.

«Вместе с этим в Украине участились случаи мошенничества и незаконного использования имени и товарного знака компании Evraz без соответствующих разрешений», — говорится также в сообщении.

Такую реакцию у компании вызвали публикации в украинских СМИ о сотрудничестве Evraz с донецкой фирмой «Сфера Сервис». Согласно сайту этого предприятия, которым по данным СПАРК владеет гражданин Украины Владимир Сквирский, оно «занимает одну из ведущих позиций в международных экономических отношениях между Донецкой Народной Республикой, Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и странами дальнего зарубежья». Торговый дом предлагает широкий ассортимент продукции: от угля и удобрений до горношахтного оборудования. На странице «Сферы Сервис» в Facebook в сообщении от 12 апреля 2016 года также говорится о сотрудничестве с «Еврохимом» и Evraz. В «Сфере Сервис» не ответили на звонки РБК. Представитель Evraz заявил, что компания никогда не работала со «Сфера Сервис».

Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук в своем Facebook также обвинил «Еврохим» Андрея Мельниченко в поставках на Донбасс удобрений через «Сфера Сервис». Официальный представитель «Еврохима» Владимир Торин отрицает эту информацию: «Компания никогда не сотрудничала с Торговым домом «Сфера Сервис».

Источники РБК сообщали, что ​«Еврохим» участвовал в схеме обеспечения заводов ЛНР и ДНР, поставляя на них железную руду через госструктуру — Росрезерв.

В конце мая 2017 года Evraz договорился о продаже своей «дочки» на Украине местному бизнесмену Александру Ярославскому, который является приятелем основного акционера российской компании — Романа Абрамовича (об этом он говорил в интервью украинским СМИ). Ярославский, владеющей группой DCH, должен выкупить актив за $110 млн до 31 декабря 2017 года.

В марте 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели на предприятиях самопровозглашенных республик внешнее управление в ответ на блокаду Донбасса Киевом. Украина полностью закрыла грузовое сообщение с ДНР и ЛНР.

При этом под внешнее управление ДНР перешло порядка 40 предприятий, в том числе ряд активов богатейшего человека Украины Рината Ахметова — «Енакиевский метзавод», угольные шахты ДТЭКа, «Донецкоблэнерго», «Укртелеком», стадион «Донбасс Арена» и другие.

Энергохолдинг ДТЭК пригрозил преследовать всех причастных к покупке угле с шахт компании, оставшихся в ДНР, по закону, «в том числе за финансирование терроризма». На днях гендиректор «ДТЭК Энерго» Дмитрий Сахарук сообщил украинским СМИ, что украинская компания нашла покупателей этого угля: «Мы ведем переговоры с потенциальными клиентами, которые могут покупать наш уголь — Турция, Испания. Мы его считаем своим, просто его украли. Когда мы ушли, на Свердловантрацит, Ровенькиантрацит остались 450 тыс. тонн готовой продукции». Он добавил, что продавцы продают этот уголь через порт Ростов с дисконтом в 30-50%.

Автор: Алена Русских
Теги: ДНР , ЕВРАЗ
Главное
В работе платежных терминалов Сбербанка произошел сбой Финансы
Материалы по теме
Сколько заплатит Россия за прорыв энергоблокады Луганска Бизнес
Бывшие лидеры ДНР рассказали о роли Суркова в назначении Захарченко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку