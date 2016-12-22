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Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма
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Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма
Бизнес, 15:29
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Все заявки на строительство заводов по сжиганию мусора подала одна фирма
На конкурс по строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане поступило по одной заявке. Обе заявки поданы от имени компании «РТ-Инвест», совместного предприятия госкорпорации «Ростех» и ООО «Царицын капитал»
Фото: Антон Ваганов / «Коммерсантъ»

На конкурс по отбору инвестпроектов по строительству мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане поступило по одной заявке, следует из данных на сайте оператора конкурса АО «Администратор торговой системы»

В середине апреля коммерческий оператор оптового рынка электроэнергии АО «Администратор торговой системы» ​обнародовал условия конкурсного отбора инвестпроектов по строительству в России сети мусоросжигательных заводов.

Два инвестпроекта-победителя должны будут построить пять мусоросжигательных заводов — четыре в Московской области (мощностью до 700 тыс. т отходов в год каждый) и один в Татарстане (550 тыс. т). Прием заявок проходил с 1 по 7 июня. При этом с 8 по 15 июня участники конкурса могут вносить корректировки в поданные ими документы.

Главный критерий для отбора победителя — капитальные затраты, их максимальная величина установлена в 380 тыс. руб. на 1 кВт мощности завода.

Согласно опубликованным организатором конкурса данным, по каждому конкурсному лоту поступило по одному инвестпроекту, при этом обе заявки подала компания «РТ-Инвест», сообщил РБК представитель АО «Администратор торговой системы».

По данным «СПАРК-Интерфакс», компания ​«РТ-Инвест» — совместное предприятие госкорпорации «Ростех» (25,01%) и ООО «Царицын капитал» (74,99%), принадлежащей Андрею Шипелову.

По словам представителя организатора конкурса, АО «Администратор торговой системы» может объявить о завершении конкурса уже на следующей неделе, не дожидаясь конца июня, когда должны быть официально подведены его итоги.

Он также рассказал, что «РТ-Инвест» заявил максимальную величину капзатрат. Стоимость строительства одного завода в Подмосковье составит 26,6 млрд руб., в Татарстане — 20,9 млрд руб.

Решение о строительстве пяти заводов (четырех в Московской области и одного в Татарстане), способных за счет сжигания бытовых отходов генерировать электроэнергию, было принято правительством в конце февраля.

Очищение огнем: кто заплатит за мусоросжигательные заводы в Подмосковье
Бизнес

Победитель конкурса должен к 2020–2021 годам построить заводы за собственные средства, а возврат инвестиций будет происходить в течение 15 лет за счет потребителей оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

По расчетам Ассоциации «НП Совет рынка», прирост стоимости электроэнергии для потребителей ОРЭМ в 2020–2035 годах в столичном регионе составит 4–5%, Татарстане — 3%, в остальных регионах европейской части страны и Урала — менее 1%.

Как рассказал РБК представитель «РТ-Инвест», площадки под строительство пока не определены. По его словам, на участках, предложенных правительством Московской области в районах городов Воскресенск, Ногинск, Подольск, Наро-Фоминск, Солнечногорск, Руза, «только начались геологические изыскания».

Видео: РБК

Автор: Юрий Завьялов
Теги: Подмосковье , конкурс , мусоросжигательный завод
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