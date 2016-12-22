Игорь Крутой нашел партнера на застройку столичной овощебазы

Девелоперская компания «Пионер» договорилась со структурами Игоря Крутого о застройке принадлежащего композитору участка на юге Москвы. Проект стоимостью до 40 млрд руб. станет одним из крупнейших в портфеле застройщика

Игорь Крутой (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Группа «Пионер» застроит 32 га бывшей плодоовощной базы в столичной промзоне у станции метро «Варшавская», рассказали РБК топ-менеджеры двух компаний, занимающихся продажей земли. Территория будущей застройки — это бывшая овощебаза «Москворецкая» площадью более 337 тыс. кв. м. В феврале 2016 года градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила проект застройки территории, которая, как сообщала газета «Ведомости» со ссылкой на источники в стройкомплексе Москвы, принадлежит структурам композитора Игоря Крутого. ​

«В проекте застройки территорий бывшей плодоовощной базы у метро «Варшавская» группа «Пионер» участвует как партнер, специализирующийся на редевелопменте промзон и комплексного развития территорий, — подтвердил Игорь Крутой через своего представителя. — Условия партнерства мы не раскрываем». В группе компаний «Пионер» также подтвердили сотрудничество. Согласно утвержденному ГЗК проекту, территория застройки ограничена 1-м Котляковским переулком, 2-м Варшавским проездом и 2-м Котляковским переулком. Проект планировки предусматривает возведение 538,9 тыс. кв. м недвижимости, в том числе 315 тыс. кв. м жилья.

Инвестором проекта выступает ЗАО «Москворецкое», которое, согласно данным базы «СПАРК-Интерфакс», в равных долях принадлежит трем физическим лицам: Юрию Крюкову, Казбеку Кокоеву и Юрию Хомушко. Связаться с представителями «Москворецкого» РБК не удалось.

Будущий совместный проект станет одним из крупнейших в портфеле «Пионера». Сейчас самый большой проект группы — ЖК «Life — Ботанический сад» (611 тыс. кв. м).

Что еще строит «Пионер» Головной офис компании находится в Москве. Ее акционерами в равных долях являются Андрей Грудин и Леонид Максимов. По итогам 2016 года чистая прибыль группы составила 1,9 млрд руб. при выручке 23 млрд руб. Девелоперский портфель компании в Москве и Санкт-Петербурге составляет 1,7 млн кв. м, из них уже построено больше 1,1 млн кв. м.

Инвестиции в этот проект без учета стоимости земли могут составить около 70 тыс. руб. за 1 кв. м, или 38 млрд руб. за весь проект, подсчитал директор департамента складской и индустриальной недвижимости агентства ILM Александр Перфильев. Стоимость земли он оценил в районе 9,6 млрд руб.

Выручка от продаж жилой и коммерческой недвижимости в проекте может составить 80–90 млрд руб., прогнозирует партнер Colliers International Владимир Сергунин. «Скорее всего, владелец проекта получил не больше 2 млрд руб. сразу, — указывает эксперт. — Остальное он получит в виде выручки от продажи будущих квартир». Традиционно в таких случаях речь идет о доле в 15–20%, заключил партнер Colliers.

«Стартовая цена продажи 1 кв. м жилья в данной локации с учетом высокого конкурентного окружения (неподалеку расположены ЖК «Родной город. Каховская», «Ривер Парк», проекты «Лидер инвест» в Царицыно и Садовниках, а также ЖК «Домашний» и «ЗИЛАРТ»)​​ будет равна 130–135 тыс. руб., — считает управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая. — Средняя стоимость 1 кв. м за весь период продаж — около 160–170 тыс. руб.».

Место для жилого девелопмента непростое, несмотря на относительную близость к центру, отмечает директор департамента консалтинга и аналитики компании Knight Frank Ольга Широкова. Но вакантность объектов коммерческой недвижимости в районе будущей застройки не превышает 10%, добавляет она. Средний уровень вакантности бизнес-центров класса B от Третьего транспортного кольца до МКАД, по данным Knight Frank, сегодня выше — около 16%. «Поэтому качественный бизнес-центр небольшого формата класса B (до 30 тыс. кв. м) может быть здесь востребованным», — уверена Широкова.

​Игорь Крутой уже предпринимал попытку заниматься девелопментом. Как писали «Ведомости» со ссылкой на близкого к столичному правительству источника, композитор вместе с сооснователем компании «Вимм-Билль-Данн» Давидом Якобашвили планировал застраивать территорию Института химической физики на ул. Косыгина, 4. Проект реализовывался в рамках инвестконтракта с Российской академией наук, но был заморожен, а Крутой из проекта вышел, рассказал изданию Якобашвили.