СМИ узнали о планах Прохорова продать Brooklyn Nets целиком

Михаил Прохоров с декабря 2016 года не нашел покупателя на миноритарный пакет акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets, пишет NY Post. По данным издания, теперь он готов пересмотреть размер пакета акций на продажу и условия сделки

Фото: Steve Mitchell / USA Today Sports / Reuters

Миллиардер Михаил Прохоров намерен продать 100% акций баскетбольного клуба Brooklyn Nets, сообщает The New York Post со ссылкой на свои источники. По данным издания, Прохоров рассчитывает выручить от продажи клуба около $2,2 млрд.

​В декабре прошлого года Михаил Прохоров заявил, что намерен продать миноритарный пакет акций своего баскетбольного клуба, а также рассказал, что привлек к поиску акционеров инвестиционный банк Allen & Co. Однако, как пишет The New York Post, с тех пор он так и не сумел найти на него покупателя.

Теперь миллиардер намерен продать Brooklyn Nets в два приема, говорят собеседники издания: сначала все же продать миноритарный пакет акций клуба и одновременно предоставить покупателю право на выкуп оставшихся акций в течение короткого периода времени, например трех лет.

Таким образом, «у клуба сменится владелец в течение следующих нескольких лет», сообщил один из собеседников издания.

При этом, отмечает The New York Post, Прохоров не собирается продавать домашний стадион Brooklyn Nets — Barclays Center.

Заинтересованность в покупке клуба выразил сооснователь Alibaba Group Джозеф Цай, знают источники The New York Post, однако официальные представители Цая отрицают, что он заинтересован в покупке клуба.

​Официальные представители Brooklyn Nets отказались от комментариев изданию.

Компания Михаила Прохорова Onexim Sports & Entertainment купила 80% акций команды и 45-процентную долю в арене в 2010 году. Общая стоимость приобретенных ценных бумаг составила $223 млн. В 2012 году Brooklyn Nets переехала в Нью-Йорк, где для команды Прохоровым был построен стадион Barclays Center. В 2015 году Прохоров стал единственным владельцем клуба и стадиона, выкупив оставшиеся доли у девелопера Брюса Ратнера. Как говорилось в пресс-релизе компании Ратнера Forest City Enterprises, итоговая сумма, которую Прохоров отдал за клуб, составила $875 млн, а за арену — $825 млн.