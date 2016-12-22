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Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
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Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
ВЭФ-2017, 08:30
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Власти смогут запрещать закупки судов и самолетов за границей
Размещение крупных заказов на производстве морской и авиатехники за границей нужно будет согласовывать в правительстве, законопроект об этом уже внесен в Госдуму, рассказал в ходе ВЭФ вице-премьер Дмитрий Рогозин
Фото: Stephane Mahe / Reuters

В Госдуму уже поступил законопроект, предоставляющий правительству исключительное право ограничивать для компаний с госучастием размещение крупных заказов на постройку судов и авиатехники у иностранных производителей. Об этом в ходе Восточного экономического форума рассказал вице-премьер Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК. По его словам, новый порядок может вступить в силу уже с 1 января 2018 года.

Правительство ободрило этот законопроект в конце августа, рассказал Рогозин. В соответствии с ним комиссия по импортозамещению получит исключительные права, чтобы регулировать все заказы на строительство морской и авиатехники выше определенных сумм. Размещение на зарубежных площадках заказов на авиатехнику стоимостью выше 1 млрд руб., на морскую технику — 2 млн руб., вертолетов — свыше 400 млн руб. нужно будет согласовывать в правительстве. Такое размещение будет возможно в случае отсутствия свободных мощностей в России.

«В конце августа законопроект принят был на правительстве и направлен в федеральное собрание. Там прописано исключительное право правительства, читайте — комиссии по импортозамещению, регулировать вопросы, связанные с приобретением такого рода техники», — сказал Рогозин.

Инициатива касается компаний с госучастием и их «дочек», их новых заказов, пояснил вице-премьер. Что касается действующих заказов, размещенных на иностранных верфях, то «здесь нужно смотреть отдельно, чтобы не попасть под штрафные санкции», — уточнил Рогозин.

Авторы: Владислав Гордеев, Людмила Подобедова.
Теги: госзакупки , импортозамещение , Госдума
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