Акционеры одобрили покупку Yahoo крупнейшим оператором связи в США

Акционеры Yahoo решили, что Verizon купит компанию за $4,48 млрд. Сделка будет закрыта уже на следующей неделе

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Акционеры Yahoo одобрили продажу компании крупнейшему оператору сотовой связи в США Verizon. Итоговая сумма сделки составит $4,48 млрд. Она будет закрыта уже 13 июня, сообщает Business Insider.

После покупки компании будут объединены в единую структуру. Она получит название Oath («Клятва»). В AOL, которую Verizon купил в прошлом году, пообещали, что после слияния будут уволены 2000 человек.

Подаст в отставку и генеральный директор Yahoo Марисса Майер, хотя она владеет акциями общей стоимостью $186 млн. На момент написания заметки акции Yahoo выросли на 8,64% в ходе торгов по сравнению с закрытием предыдущей сессии.

Стоимость сделки уменьшилась на $350 млн из-за хакерских атак в 2013 году. Тогда киберпреступники получили адреса электронной почты, пароли и даты рождений пользователей Yahoo. В сентябре 2016 года компания подтвердила факт утечки данных 500 млн пользователей.

Информация о заключении сделки между Verizon и Yahoo появилась в июле 2016 года. Изначальная стоимость сделки составляла $4,83 млрд. После завершения сделки под контроль Verizon перейдет большая часть бизнеса Yahoo. Оператор сотовой связи получит сервис Yahoo Mail с аудиторией 225 млн человек в месяц.