«Транснефть» выиграла у Сбербанка суд по сделке с убытком на 66 млрд руб.

Суд признал недействительной сделку «Транснефти» и Сбербанка, в результате которой трубопроводная компания понесла убытки в 66 млрд руб. В «Транснефти» заявили, что Сбербанк знал о всех рисках, однако намеренно не предупредил о них

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Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и «Транснефти» с производными финансовыми инструментами, в результате которой монополия получила убыток в 66,4 млрд руб., сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. «Мы удовлетворены решением суда», — сказал журналистам представитель «Транснефти», отказавшись от дальнейших комментариев. Когда решение вступит в силу, «Транснефть» будет требовать деньги у Сбербанка, это будет сделано в рамках одного иска, объяснил РБК источник в трубопроводной монополии. Если Сбербанк откажется исполнять решение, «Транснефть» вновь обратится в суд, добавил он. Представитель Сбербанка отказался от комментариев.

«Транснефть» покупала опционы put и продавала опционы call на доллар: в 2013 году — на $4,2 млрд, в 2014 году — на $2,7 млрд. Опционы, купленные в 2013 году, имели срок исполнения с мая 2013 по октябрь 2014 года, а купленные в 2014 году — в августе—декабре 2014 года, как раз когда происходила девальвация рубля. Сделками с финансовыми производными инструментами «Транснефти» был недоволен крупный миноритарий компании — инвестгруппа UCP Ильи Щербовича (продали пакет в 71,4% привилегированных акций весной 2017 года). В 2016 году UCP подала к «Транснефти» два иска с требованием предоставить документы о финансовых операциях в 2014–2015 годах. По итогам 2014 года чистый убыток «Транснефти» по МСФО из-за этих операций составил 75,3 млрд руб. (почти 10% выручки), а за девять месяцев 2015 года — еще 3,2 млрд руб., писал в одном из запросов президенту «Транснефти» Николаю Токареву представитель UCP Industrial Holdings Роман Зайцев. По мнению UCP, суммы потерь «астрономические». В 2017 году инвестгруппа и монополия заключили мировое соглашение и UCP отказалась от своих требований. На убытки «Транснефти» по этим операциям обращала внимание правительства и Ассоциация профессиональных инвесторов. В апреле 2014 года в письме на имя руководителя Росимущества Ольги Дергуновой (есть в распоряжении РБК) организация просила разобраться, для чего компании, имеющей и выручку, и основные расходы в рублях, потребовалось совершать «столь масштабные сделки на валютном рынке».

Выступая в четверг в стадии прений по делу, представитель «Транснефти» обвинил Сбербанк в недобросовестности, подчеркнув, что сделка, по сути, была навязана компании под видом субсидии, сообщает «Интерфакс». Представитель Сбербанка заявил, что банк не навязывал сделку, а предлагал. Компания должна была знать и знала о своих рисках, заключая сделку. «Компания ее проанализировала и просчитала, что подтверждается документами. В документах указывалось, что при курсе от 45 руб. за доллар потери компании могут составить 22 млрд руб. и более», — сказал он.

Оспариваемая сделка аналогична заключенным ранее и компания понимала ее сущность, добавил он. Кроме того, банк указывал «Транснефти», что не является финансовым консультантом. Он также подчеркнул, что компания пропустила срок исковой давности, который по оспоримым сделкам составляет один год.

«Транснефть» ранее заявила ходатайство об истребовании у Сбербанка двух локальных актов, которые регулируют порядок оценки и управления рисками, — регламент управления рыночными рисками и технологическую схему управления рисками.

Представитель монополии отметила, что Сбербанк, обладая полной информацией о возможных рисках, не довел ее до компании.

Монополия считает, что у сторон присутствовало неравенство в переговорном процессе. «Банк очень настойчиво предложил «Транснефти» спекулятивную сделку и представил декларацию о рисках, где дает некую количественную оценку риска. Мы полагаем, что банк неверно сообщил количественные показатели риска», — отметила представитель трубопроводной организации. Между тем представители Сбербанка посчитали, что запрашиваемые документы не имеют отношения к делу. «Запрашиваемый регламент отражает управление рисками, которые возникают от Сбербанка, и это никаким образом не связано с данной сделкой», — пояснил представитель ответчика.