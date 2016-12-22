АТОР отчиталась о результатах краха «ВИМ-Авиа»

Вывоз застрявших за рубежом туристов после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа» фактически был совершен за счет бюджетов туроператоров, заявили в АТОР. Суммарный объем потерянных депозитов в АТОР оценили в 700 млн рублей

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подвела итоги разрешения ситуации, сложившейся после краха авиакомпании «ВИМ-Авиа». По мнению представителей отрасли, основная финансовая нагрузка за вывоз туристов из-за рубежа легла на плечи туроператоров. Всего пострадали девять туристических компаний, четыре из которых — крупные.

В сообщении на сайте АТОР говорится, что, как и планировалось, туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа» с 7 октября 2017 года. «С 15 октября «ВИМ-Авиа» прекращает все полеты. Но туроператоры завершают свою работу с этой авиакомпанией раньше — 6 октября будет выполнен заключительный рейс с Тенерифе, а 7 октября — последний рейс из Римини», — говорится в сообщении.

Глубина продаж «ВИМ-Авиа», по данным АТОР, достигала 3 марта 2018 года и, по оценке ассоциации, от краха авиакомпании могло в разной степени пострадать до 100 тыс. пассажиров чартерных рейсов, из которых около 30 тыс. клиентов туроператоров, который уже находились за рубежом, главным образом в Турции. Кроме того, пассажиры «ВИМ-Авиа» отдыхали в Греции, Испании, Италии и на Кипре.

В АТОР отметили, что вывоз застрявших на курортах туристов планировалось совершить за счет «внебюджетных источников», при этом ассоциация ссылается на официальное письмо Росавиации. Однако фактически, говорится в материале, оплатить эту операцию пришлось самим туроператорам.

«Предполагалось, что к таким источникам относятся средства самих туроператоров, а также других участников авиарынка. Фактически же перевозка всех туристов с билетами «ВИМ-Авиа» из Турции, Греции, Кипра, Италии и Испании легла на бюджеты туроператоров. В период с 27 сентября по 1 октября из-за границы ежедневно вывозилось 1,4-2,5 тысячи человек с просроченными датами вылета», — заявили в АТОР.

С 28 сентября до 5 октября бортами «ВИМ-Авиа» и силами туроператоров с курортов были вывезено около 24 тысяч туристов, на 5 октября за рубежом находилось еще 7,3 тысяч клиентов туроператоров, уточнили в ассоциации. «Все эти туристы будут уже планово вывозиться вплоть до 28 октября согласно датам окончания туров — на альтернативных «ВИМ-Авиа» перевозчиках», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что от остановки чартеров «ВИМ-Авиа» пострадали девять российских туроператоров, в том числе четыре крупных. «И речь идет не только о потерях в рамках поиска альтернативных рейсов (согласно ряду экспертных оценок, они могут составить до $7 млн долларов). Суммарный объем депозитов, находящихся у «ВИМ-Авиа», составляет 700 млн рублей, которые туроператоры уже вряд ли смогут вернуть», — резюмировали в ассоциации.

Ранее гендиректор Национальной туристической компании «Интурист» Виктор Тополкараев рассказал в интервью РБК, что суммы, которая в качестве депозитов остается на счетах «ВИМ-Авиа», хватило бы для перевозки на отдых и обратно около 17 тыс. человек. По его словам, речь идет о примерно о 240 млн руб.