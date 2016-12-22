Продажи автомобилей Lada выросли в августе на четверть

За месяц АвтоВАЗ продал в России свыше 26 тыс. автомобилей. Главным бестселлером автозавода осталась Lada Granta. Продажи Lada Vesta же за восемь месяцев 2017 года выросли на 44,6%

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

За август 2017 года в России было продано 26 тыс. 211 новых автомобилей марки Lada, что на 25,4% превышает показатель августа 2016 года, следует из сообщения компании «АвтоВАЗ».

По сравнению с предыдущим месяцем продажи машин несколько сократились (было 26,5 тыс.). Тем не менее по итогам первых восьми месяцев отмечен прирост в 15,5%. Всего, по данным автозавода, в России за январь—август 2017 года продано почти 193 тыс. новых автомобилей Lada.

Главным бестселлером АвтоВАЗа пятый год подряд остается Lada Granta. С начала года в России продано примерно 58,6 тыс. таких машин, что на 5% превышает показатель января—августа 2016 года.

Значительно более высокие темпы роста показывают Lada Vesta и Lada XRAY. Продажи первой модели за первые восемь месяцев 2017 года выросли в годовом исчислении на 44,6%, до 47 тыс. 780 штук, а продажи кроссоверов сразу на 80,4%.

В настоящее время АвтоВАЗ завершает подготовку к началу производства двух новых моделей — LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW.