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Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием»
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Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием»
Бизнес, 13:26
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Глава «Беларуськалия» выступил против слияния с «Уралкалием»
Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый заявил, что не видит целесообразности в альянсе с «Уралкалием» для экспорта хлоркалия, поскольку белорусская компания неплохо справляется в одиночку
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Выступление главы «Беларуськалия» на международной конференции «Аrgus Минеральные удобрения 2017. Производство, торговля и логистика в странах СНГ» процитировало белорусское агентство БелТА. Представитель «Уралкалия» от комментариев отказался.

«Беларуськалий» и Белорусская калийная компания (ее торговое представительство) после 2013 года завоевали авторитет среди покупателей и производителей. На мой взгляд, это самодостаточные компании, чтобы осуществлять свою деятельность самостоятельно», — сказал Головатый, отвечая на вопрос о возобновлении сотрудничества с «Уралкалием». По его словам, Белоруссия занимает 20% мирового рынка калийных удобрений. «Последние два-три года мы удерживаем лидирующие позиции в экспорте калийных удобрений в мире», — отметил гендиректор.

«Уралкалий» вместе с «Беларуськалием» с 2005 по 2013 год устанавливали на мировом рынке калийных удобрений бенчмарк, занимая более 40%. Трейдинг осуществлялся через зарегистрированную в Минске Белорусскую калийную компанию, созданную на паритетных началах. Но в 2013 году «Уралкалий», нарастив свои мощности и обойдя белорусскую компанию по объемам производства, вышел из партнерства. Однако уже в следующем году его производство резко сократилось из-за затопления одного из рудников. В 2016 году российская компания выпустила 10,8 млн т хлоркалия, а «Беларуськалий» произвел около 10 млн т.

Доходы от экспорта калия составляют значимый вклад в ВВП Белоруссии, и ​Минск резко среагировал на разрыв альянса и последовавшее за ним падение мировых цен на хлоркалий. Гендиректор компании Владислав Баумгертнер, объявивший в Минске о прекращении партнерства, был арестован, а затем помещен под домашний арест в Москве по обвинению в злоупотреблении полномочиями. В 2013 году совладельцами «Уралкалия» были Сулейман Керимов, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров. Гендиректор «Уралкалия» был экстрадирован в Россию только после того, как «Уралкалий» был продан акционерами группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова и «Уралхиму» Дмитрия Мазепина. В России дело против Баумгертнера было закрыто за отсутствием состава преступления.

С тех пор президент Белоруссии Александр Лукашенко уже несколько раз заявлял о предложениях «Уралкалия» возобновить сотрудничество в рамках Белорусской калийной компании. В сентябре 2016 года он сообщил, что «Уралкалий» обращался к Минску с предложением возобновить сотрудничество, однако белорусская сторона отказалась. По словам Лукашенко, представители «Уралкалия» посещали Белоруссию по этому поводу в конце 2015 года и январе 2016-го.


В июне 2017 года состоялась очередная встреча основного бенефициара «Уралкалия» Дмитрия Мазепина с президентом Белоруссии, посвященная возобновлению сотрудничества в продажах хлоркалия. В ней принял участие и глава Сбербанка Герман Греф. Но никаких решений на встрече принято не было.

Автор: Светлана Бурмистрова.
Теги: «Беларуськалий» , Александр Лукашенко , «Уралкалий»
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