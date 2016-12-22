Путин анонсировал урегулирование спора с ExxonMobil

Президент отметил, что, несмотря на действия бывшего главы ExxonMobil на посту госсекретаря США, власти России нашли возможность учесть интересы компании

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Власти России продолжают сотрудничать с американскими компаниями, в том числе и с ExxonMobil, несмотря на сложности, имеющиеся в дипломатических отношениях двух стран, заявил на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин.

Президент отметил, что сотрудничеству с ExxonMobil не мешают даже действия ее бывшего руководителя Рекса Тиллерсона, который сейчас занимает пост главы Госдепартамента США и, по словам Путина, «попал в плохую компанию».

«Несмотря на то что он там обыски организует в наших учреждениях, мы разрешаем текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil. Там есть конкретные вопросы, в решении которых ExxonMobil заинтересована», — сказал Путин.

Глава государства пояснил, что российские власти нашли возможность учесть интересы ExxonMobil в споре, касающемся проекта «Сахалин-1».

«Мы сейчас договорились с ними о том, как мы выйдем из этой ситуации, учитывая их интересы. В самое ближайшее время правительство России объявит об этом», — заявил Путин, отметив, что такие действия помогают в создании благоприятной ситуации для развития деловой активности на российском Дальнем Востоке.

В марте 2015 года ExxonMobil обратилась в Стокгольмский арбитраж, потребовав от России вернуть $500 млн, которые, по мнению компании, она переплатила, работая на проекте «Сахалин-1». Компания посчитала, что переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка по налогу на прибыль в целом по России была снижена до 20%, а ExxonMobil продолжала платить налог по ставке в 35%.

В апреле 2017 года стало известно, что судебные слушания в Стокгольме отложены, так как стороны договорились урегулировать разногласия в досудебном порядке.

«Роснефть» согласовала подходы по урегулированию проблем с ExxonMobil, окончательное решение за правительством, сказал журналистам в кулуарах ВЭФ глава российской компании Игорь Сечин. «Мы подходы, которые рассматривались, согласовали. Окончательное решение за правительством», — сказал Сечин, отвечая на соответствующий вопрос.