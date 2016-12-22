Российско-японский фонд инвестирует в «Р-Фарм» Алексея Репика

О первой инвестиции совместного российско-японского фонда объявил в ходе Восточного экономического форума глава РФПИ Кирилл Дмитриев (трансляция выступления велась на сайте форума).
Соглашение о создании фонда было подписано РФПИ и JBIC сегодня, 7 сентября. По словам Дмитриева, объем фонда составит $1 млрд. Глава РФПИ выразил надежду, что фонд станет важным катализатором и центром инвестиционной активности между Россией и Японией.
Как заявил владелец «Р-Фарма» Алексей Репик РБК, договоренности с компанией Mitsui (в апреле было подписано соглашение о покупке японской компанией 10% в «Р-Фарме» за $200 млн) предусматривают, что новые соглашения и сделки «Р-Фарм» может заключать на тех же условиях, что и с ней.
«Мы бы не хотели, чтобы это была большая инвестиция. Для нас появление фонда — знак качества для компании. Плюс возможности реализовать наши международные амбиции. Мы бы не хотели забирать много денег из фонда», — сказал Репик РБК.
Он уточнил, что сделка по покупке Mitsui доли в «Р-Фарме» будет закрыта до конца сентября. Использует ли компания свой опцион на увеличение своей доли в «Р-Фарме» до 20%, Репик не уточнил.
Компания «Р-Фарм» была основана Репиком в 2001 году. Компания имеет три фармацевтических завода в России и один в Германии, строит заводы в Азербайджане и Турции. «Р-Фарм» является крупным господрядчиком — в 2016 году сумма подрядов от государства, по оценкам Forbes, составляла 45,6 млрд руб. По подсчетам Alpha Research & Marketing, в 2016 году на компанию Репика приходилось 9% рынка госзакупок лекарств. «Р-Фарм» — главный актив Репика, состояние которого оценивается Forbes в $900 млн.