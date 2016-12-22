Обошедшая санкции США Statoil приобретет 33% в месторождении на Ямале

«Роснефть» и Statoil Russia AS подписали договор о совместной разработке месторождения на Ямале, по которому последняя получит 33% управляющего предприятия. Ранее Statoil обошла санкции США при разработке нефти в Самарской области

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

«Дочка» «Роснефти» предприятие «РН-Разведка и добыча» подписала акционерное и операционное соглашение с Statoil Russia AS по совместной разработке Северо-Комсомольского месторождения. Соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума, говорится в сообщении пресс-службы «Роснефти», поступившем в РБК.

Разработка месторождения высоковязкой нефти будет осуществляться на базе предприятия «СевКомНефтегаз», в нем Statoil приобретет 33,33%. «Кроме того соглашение утверждает порядок управления активом в стадии разработки», — отмечается в сообщении.

«Роснефть» и Statoil сообщили также о реализации пилотного проекта по бурению и испытанию двух скважин Северо-Комсомольского месторождения. На них возможна добыча высоковязкой нефти пласта ПК-1. За 2015 — 2016 года запасы нефти и конденсата по категории 2P увеличились с 52 до 111 млн т.

«Начало этапа опытно-промышленной эксплуатации пласта ПК-1 заложит основу для полномасштабной разработки месторождения», — говорится в сообщении.

Северо-Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение занимает площадь 1368,91 кв. км. и находится на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа. Запасы нефти и конденсата (АВ1В2) составляют в нем 203 млн тонн, газа — 179 млрд куб. м

«Роснефть» и Statoil в мае 2012 года заключили соглашение о разведке и разработке сланцевых запасов нефти доманиковой свиты на 12 участках в Самарской области. В СП «Роснефти» принадлежит 51%, Statoil — 49%.

По данным Reuters, чтобы не останавливать работу в Самарской области из-за санкций США, введенных в 2014 году, «Роснефть» и Statoil изменили формулировки в своих сообщениях. Вместо сланцевой нефти к доманиковым отложениям была отнесена известняковая порода. В пресс-релизе Statoil от июня 2013 года формулировка была изменена задним числом. Разработка известняка для добычи нефти санкциями США не запрещена.​