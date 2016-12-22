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Facebook заявила о покупке из России политической рекламы в соцсети
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Facebook заявила о покупке из России политической рекламы в соцсети
Бизнес, 00:15
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Facebook заявила о покупке из России политической рекламы в соцсети
Связанные с Россией аккаунты потратили $100 тыс. на рекламные сообщения в Facebook, заявили в компании. Сообщения покупались и в предвыборный год и имели «разобщающий» контент о политике и обществе
Фото: Nacho Doce / Reuters

​Facebook заявила, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический характер. Реклама покупалась в том числе и в год выборов президента США. Об этом говорится в сообщении директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса, размещенном в блоге компании.

«Один из вопросов, который возник, есть ли связь между попытками России [повлиять на избирательный процесс в США. — РБК] и рекламными сообщениями, которые покупаются в соцсети», — говорится в сообщении. Проверку аккаунтов Facebook провела в рамках исследования возможного нецелевого использования соцсети.

По данным Facebook, с июня 2015 года по май 2017 года 470 недостоверных аккаунтов и страниц потратили около $100 тыс. на рекламные сообщения, которые в Facebook называют «разобщающими» (divisive). Всего было куплено около 3 тыс. сообщений. Они затрагивали широкий спектр социальных и политических вопросов, от ЛГБТ до иммигрантов и прав на оружие. При этом в большинстве сообщений не было отсылок к выборам, голосованию или одному из кандидатов. Как уточняет Reuters, в сообщениях, в частности, использовались слова «патриот» и «беженец».

«Наш анализ показывает, что страницы и аккаунты были связаны между собой и, по всей вероятности, управлялись из России», — заявили в компании. В соцсети запрещены недостоверные аккаунты, в следствие чего указанные страницы были удалены, отметил Стамос.

В компании также выявили трату $50 тыс. на 2,2 тыс. рекламных сообщений, которые потенциально имели отношение к политике и возможно связаны с Россией.

Facebook передала выявленную информацию властям США, которые расследуют возможное вмешательство России в выборы.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Facebook
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