Агентство стратегических инициатив займется «умным» сельским хозяйством

Через 20 лет Россия должна занять 5% мирового рынка «умного» сельского хозяйства. Такие цели поставлены в «дорожной карте» FoodNet, разработанной Агентством стратегических инициатив. Эксперты в достижимости результата сомневаются

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с бизнес-сообществом разработало «дорожную карту» развития рынка продовольствия FoodNet, которая является частью Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как следует из подготовленной «дорожной карты» (есть в распоряжении РБК), к 2035 году российские компании должны занять более 5% мирового рынка в пяти приоритетных сегментах. К ним отнесены «умное» сельское хозяйство (в производстве используется автоматизация, искусственный интеллект, «большие данные»), ускоренная селекция, доступная органика, а также «новые источники сырья» (речь идет о переработке, например, биомассы водорослей и насекомых, внедрении псевдозлаковых культур и т.п.) и персонализированное питание.

В рамках FoodNet также предусмотрены инфраструктурные проекты (создание сети агрокластеров, формирование системы мониторинга в АПК с использованием «больших данных»), а также образовательные и нормативно-правовые, отмечает представитель АСИ.

Что такое Национальная технологическая инициатива НТИ одобрена правительством в апреле 2016 года. В ее рамках утверждены направления по развитию сегментов персональной медицины (HealthNet), распределенной энергетики (EnergyNet), децентрализованных финансовых систем (FinNet) и т. д. За программу отвечает АСИ. В 2018 году на программы НТИ будет выделено около 12,5 млрд руб., заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в июле 2017 года. В текущем году объем финансирования составит 8,5 млрд руб.

Как отмечается в дорожной карте, реализация FoodNet позволит достичь целей, заложенных в стратегии научно-технологического развития: перехода российского АПК к высокотехнологичному производству и снижению зависимости от импорта, а также выхода российских компаний на перспективные мировые рынки.

Как рассказала РБК руководитель рабочей группы FoodNet и основатель проекта Elementaree Ольга Зиновьева, заседание рабочей группы по утверждению проекта может пройти уже в сентябре. «Сейчас утверждается прежде всего концепция — это рамка, которая задает вектор развития рынка и определяет технологические барьеры, с которыми нужно справиться», — поясняет она. По словам Зиновьевой, в настоящее время на разработку поступило уже свыше 100 проектов. Среди организаций, которые потенциально могут принять участие в реализации FoodNet — КБ «Луч», Роскосмос, «Русагро», «Дамате», «Сколтех», ФГБУН «ФИЦ Питания и биотехнологии» и т. д.

Приоритеты на 3,3 млрд

В дорожной карте определены семь приоритетных проектов, которые также отнесены к первоочередным проектам НТИ. Их суммарная стоимость — около 3,3 млрд руб., причем около 2,2 млрд руб. планируется привлечь до 2021 года из федерального бюджета в виде грантов и возвратных форм финансирования. Однако предполагается, что проекты FoodNet должны развиваться в первую очередь за счет частных инвестиций. «Мы выступаем прежде всего за то, чтобы создавать проекты, которые получают частное финансирование. Госфинансирование — это лишь один из инструментов и наша задача сделать его неосновным», — уверяет Зиновьева.

Она не стала называть все семь проектов, сообщив, что среди утвержденных — проект Vavilov 2.0, цель которого — создание системы высокотехнологичных сервисов, предназначенных для кратного ускорения процесса селекции сельхозкультур. Также в рамках проекта будет создана одна из самых крупных в мире цифровых библиотек, которая объединит архивы российских профильных НИИ. Заявитель проекта — «Сколтех», общая сумма инвестиций составит 400 млн руб., рассказала руководитель рабочей группы FoodNet.

Рост на 100% ежегодно

Из пяти определенных АСИ «прорывных» сегментов наиболее масштабным является «доступная органика», в который помимо продуктов питания входят корма, агрохимикаты и лекарства для животных. По оценке рабочей группы, объем рынка «доступной органики» в мире в 2015 году составил $158 млрд, а через 20 лет может вырасти до $978 млрд. Аналогичными темпами, примерно на 10% в год, будет расти сегмент «ускоренная селекция», который к 2035 году достигнет $345 млрд, отмечают в АСИ. Сегменты «новые источники сырья» и «персонализированное питание» будут ежегодно показывать рост в среднем на 8% и к 2035 году достигнут объемов $218 и $171 млрд соответственно.

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Наибольшие же темпы роста должен показать такой сегмент, как «умное» сельское хозяйство: среднегодовой рост рынка может составить 12%, а сам он через 20 лет достигнет $480 млрд по сравнению с $46 млрд в 2015 году, говорится в материалах FoodNet. У России есть конкурентоспособные технологии в этой сфере (речь идет в том числе о системе ГЛОНАСС) и компании и организации со значительным опытом в данной области — «Ростсельмаш», ЗАО «ИЦ Геомир», ООО «Агроинновации» и т.д., сказал РБК представитель АСИ.

Опрошенные РБК эксперты не вполне согласны с приведенной в дорожной карте статистикой и другими данными. Исполнительный директор Национального органического союза Олег Мироненко удивлен включению в сегмент органики биопрепаратов. «Если включать сюда только продукты, — мировой рынок в 2015 году составлял более $80 млрд. Доля России пока ничтожна и сейчас составляет 0,15% от мирового рынка. Чтобы достичь доли в 5%, российский рынок должен расти более чем на 100% в год, а сейчас рост не превышает 5-6%», — констатирует эксперт.

Руководитель центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС Анатолий Тихонов в беседе с РБК заявил, что в FoodNet правильно определены основные тренды рынка. «Но как технически их исполнять, какая господдержка будет и в каком виде — я пока не вижу», — отметил он, добавив, что в России сейчас отсутствуют государственные институты развития для таких проектов. В освоении Россией 5% мирового рынка по обозначенным категориям эксперт также сомневается. При наличии потенциала Россия не имеет «длинных денег» — Внешэкономбанк с приходом новой команды перестал кредитовать сельское хозяйство, отмечает эксперт.

Директор Института прикладного анализа данных Deloitte Алексей Минин отмечает, что России пока отстает в части работы с большими данными. «Россия на сегодняшний день не обладает необходимыми объемами данных о состоянии полей, технике на полях, распространении болезней, чтобы построить высококачественные модели на базе систем искусственного интеллекта», — говорит он, добавляя, что без сбора таких данных говорить о лидерстве в АПК пока не приходится.