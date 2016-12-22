СМИ сообщили о назначении дочери Кириенко в правительственную структуру

Дочь первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко получила работу в Агентстве стратегических инициатив, где она возглавит один из проектов

Сергей Кириенко (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Дочь Сергея Кириенко Любовь прошла отбор в правительственное АСИ и теперь будет заниматься развитием региональной сети проекта «Точка кипения», сообщает телеканал «Дождь». Проект в агентстве называют коворкинг-центром для коллективной работы.

Заместитель руководителя направления АСИ «Молодые профессионалы» Ирина Гордина-Невмержицкая уточнила, что родственные связи 25-летней Любови не играли роли при приеме на работу. По ее словам, на аналогичные позиции были приняты четыре сотрудника, «включая талантливого десятиклассника».

«Дождь» указывает, что до АСИ дочь Кириенко работала в компании «Михайлов и партнеры», которую источники телеканала назвали «тесно сотрудничающей с внутриполитическим блоком Кремля, который курирует Сергей Кириенко».

Старший сын Кириенко — 34-летний Владимир Кириенко — в сентябре 2016 года стал старшим вице-президентом «Ростелекома», где отвечал за развитие и управление бизнесом.

До этого он был председателем совета директоров телекомпании «Волга», членом и председателем совета директоров ОАО АКБ «Саровбизнесбанк», председателем совета директоров Нижегородпромстройбанка, председателем совета директоров ООО «Капитал».

Всего у Сергея Кириенко трое детей. Младшая дочь Надежда родилась в 2002 году.