Глава Ростуризма призвал прекратить продажу туров с перелетами «ВИМ-Авиа»

Глава Ростуризма заявил, что туроператорам лучше прекратить продажу туров, перелеты по которым осуществляет компания «ВИМ-Авиа». В Росавиации также предложили сократить программу перелетов в Китай

На борту самолета Boeing 757-200 компании «ВИМ-Авиа» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В Ростуризме создан штаб для решения проблем, возникших в связи с сокращением чартерной программы «ВИМ-Авиа». В его состав вошли представители Ростуризма, Росавиации, общественных объединений туроператоров, а также представители аппарата правительства. Приказ о создании штаба был подписан 6 июня главой Ростуризма Олегом Сафоновым, передает корреспондент РБК.

Сафонов призвал также туроператоров прекратить продажу туров с перевозкой «ВИМ-Авиа». «Лучше вообще не продавать, чем наращивать проблему», — заявил он.

Начальник управления регулирования перевозок Федерального агентства воздушного транспорта Андрей Круглов предложил «ВИМ-Авиа» «сократить китайскую программу» для решения проблем с чартерами.

«Мы переговорили с российскими авиаперевозчиками, они готовы подставить плечо «ВИМ-Авиа» и забрать часть китайских пассажиров. Для нас, Росавиации и Ростуризма, главное — это интересы России», — отметил Круглов.

«Сократить эту программу [полетов в Китай] для того, чтобы высвободить ряд судов для перевозки российских граждан. В первую очередь из регионов — Краснодарского края, Крыма», — заявил Круглов. Он отметил, что Росавиация готова будет озвучить конкретные параметры предложения по сокращению китайской программы «ВИМ-Авиа» уже сегодня.

«ВИМ-Авиа» анонсировала программу полетов в Китай на весну—лето 2017 года в апреле. Компания предполагала проводить регулярные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в китайские города Пекин, Шанхай и Гуанчжоу, также компанию допустили до перелетов из других городов двух стран. Предполагалось, что в рамках второй части этой программы будут также запущены перелеты на китайские курорты, в рамках третьей — рейсы из Китая в Европу с пересадкой в Москве и Петербурге.

Но глава Ростуризма Сафонов назвал вариант с сокращением китайской программы «не самым оптимальным предложением». «Но, возможно, все-таки подумать над разумным сокращением. Но сделать это так, чтобы не ухудшить отношения с Китаем», — отметил он.

Генеральный директор туроператора «НТК Интурист» Виктор Тополкараев заявил, что очень важно, на каких коммерческих условиях будут предоставляться кресла для клиентов туроператоров, которые попали под сокращение чартерной программы «ВИМ-Авиа». «Если это будет 100 тыс. руб., проще бизнес-классом лететь. Либо это должно предоставляться по себестоимости — 9-10 тыс. руб. за кресло, либо за какую-то вменяемую стоимость», — отметил он.​ Тополкараев согласился с представителем Росавиации в том, что сокращение китайской программы может частично решить проблему. Круглов во время пресс-подхода по итогам совещания отказался уточнить РБК, какие именно авиакомпании готовы «подхватить» китайское направление.

В качестве одного из обсуждаемых вариантов решения проблемы с перевозкой пассажиров «ВИМ-Авиа» может стать привлечение на постоянной основе трех дополнительных бортов, рассказал РБК источник на туристическом рынке. По словам собеседника РБК, переговоры сейчас ведутся с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Россия», S7. «Пока окончательные договоренности не достигнуты. Решается вопрос и по тому, на какой срок будут привлечены три дополнительных борта», — отметил он. В пресс-службе авиакомпании «Россия» РБК сообщили, что информация о ведении переговоров с ней не соответствует действительности.

Авиакомпания сообщила об отмене ряда авиарейсов 2 июня после того, как на протяжении нескольких дней ее рейсы задерживались. Во вторник, 6 июня, «ВИМ-Авиа» дополнительно объявила об отмене рейсов. Как пояснили РБК в Ространснадзоре, это обусловлено задержками с ремонтом самолетов авиакомпании: она не рассчитала сроки ремонта и направила на него больше самолетов, чем предполагалось. До этого, 3 июня, туроператоры сообщили Ростуризму об уведомлении от авиакомпании, в котором говорилось о сокращении чартерных рейсов.

Прокуратура Татарстана начала проверку авиакомпании после задержек рейсов.