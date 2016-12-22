Оставшиеся после программы реновации участки отдадут девелоперам

Марат Хуснуллин (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

«В конце [реализации программы реновации] те площадки, которые освободятся после сноса домов, но по каким-то​ причинам нам (городу — прим. РБК) уже будут не нужны, мы, возможно, выставим на торги для девелоперов», — заявил вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин на конференции РБК «Недвижимость в России», передает корреспондент РБК. При этом, он подчеркнул, что сама программа будет реализовываться полностью на средства городского бюджета.

Ранее Хуснуллин не говорил о застройке девелоперами освободившихся после сноса пятиэтажек участков. По его словам, в самой программе реновации смогут принять участие только те девелоперы, которые имеют производственные мощности. Они смогут участвовать в городских конкурсах как подрядчики.