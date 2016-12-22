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Компания семьи министра Ткачева стала пятой по производству сахара России
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Компания семьи министра Ткачева стала пятой по производству сахара России
Бизнес, 03:10
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Компания семьи министра Ткачева стала пятой по производству сахара России
«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева в 2016 году в три раза увеличил производство сахара. Компания стала пятой в России среди крупнейших производителей сахара
Александр Ткачев (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева по итогам 2016 года стал пятым среди крупнейших производителей сахара в России. Доля компании семьи министра сельского хозяйства Александра Ткачева составляет 4,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Союзроссахара, которые в своем годовом отчете использует компания «Русагро».

Представитель правления Союзроссахара Андрей Бодин подтвердил достоверность данных. Ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов также утверждает, что «Агрокомплекс» усилил позиции на рынке сахара: в 2016 году производство выросло в три раза и достигло 270 тыс. тонн.

Гендиректор компании Евгений Хворостина подтверждает эти цифры в беседе с «Ведомостями». По его словам, компания увеличила мощность предприятий и купила новые сахарные заводы. В прошлом году в состав агрокомплекса вошли Тихорецкий и Павловский сахарные заводы.

Он сообщил, что по итогам этого года производство сахара также должно возрасти, поскольку компания купила Кореновский сахарный завод. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, на которые ссылаются «Ведомости», в прошлом году новый актив «Агрокомплекса» выпустил 55 тыс. тонн сахара. Следовательно, в 2017 году компания может увеличить производство минимум на 20% (до 325 тыс. тонн). Хворостина заявил, что и само производство на заводе будет увеличено.

На первом месте среди крупнейших производителей сахара в России — «Продимекс», «Доминант», «Русагро» и Сюкден» (российское подразделение французской компании Sucden). По расчетам Иванова, если «Агрокомплекс» будет расти столь стремительно, то в следующем году он может стать уже четвертым в этом рейтинге. ​

Финансовый директор «Сюкдена» Глеб Тихомиров заявил, что последние два года были удачными для производителей сахара, поскольку цены были высокими. В этом году ситуация стала ухудшаться, поскольку рубль укрепился и цены пошли вниз. ​

В конце апреля стало известно, что «Агрокомплекс» стал четвертым среди крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России. Его земельный банк составляет 640 тыс. га. на конец 2016 года.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: сахар , Александр Ткачев , Агрокомплекс
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