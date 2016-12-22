Forbes нашел среди владельцев медицинской компании супругу экс-главы ФСО

Людмила Мурова является совладельцем Единого медицинского центра и компании, строящей порт Бронка в Петербурге. Последняя связана с фигурантом дела о контрабанде, который привел к отставке Евгения Мурова

Людмила Мурова (справа) (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Жена бывшего директора Федеральной службы охраны Евгения Мурова Людмила является совладельцем частной медицинской компании «Единый медицинский центр» и компании, которая строит порт Бронка в Петербурге, сообщил Forbes.

По данным СПАРК, ЕМЦ принадлежит ООО «Центрфинанс». У этой компании три совладельца: ООО «Сторент» (доля 34%), ООО «Инвест-Капитал» (доля 33%) и Николай Негодов (также 33%). Компания «Сторент» принадлежит поровну Людмиле Муровой и Николаю Негодову. Негодов — генерал-майор ФСБ в отставке.

Компания «Инвест-Капитал» на 100% принадлежит Людмиле Муровой, ранее 50% этой компании также принадлежало Негодову, следует из данных СПАРК.

Издание со ссылкой на данные веб-сервиса «Контур.Фокус» указывает, что Мурова также владеет через «Центрфинанс» долей в ООО «Феникс» (эти данные подтверждает СПАРК, «Центрфинансу» принадлежит 90% «Феникса»), эта компания занимается строительством контейнерного терминала в порте Бронка в Санкт-Петербурге. А этот терминал является частью компании «Форум» Дмитрия Михальченко и Негодова. Гендиректором «Феникса» также является Михальченко.

О том, что Муровой отошла треть терминала в Бронке, в сентябре писала газета «Деловой Петербург». В июле 2017 года «Инвест-Капитал» полностью перешел под контроль Муровой, а этой компании, указывало издание, принадлежит 33% ООО «Феникс». По данным СПАРК, «Инвест-Капитал» владеет 33% «Центрфинанса». РБК в апреле 2016 года писал, что Михальченко был задержан 29 марта того же года по делу о контрабанде спиртных напитков.

Михальченко, указывает издание, был совладельцем ЕМЦ в 2015 году. По данным СПАРК, он также был владельцем 100% «Сторента» и 50% «Инвест-Капитала».

Republic 13 сентября писал, что Михальченко незадолго до начала процесса по делу о контрабанде передал часть своей доли в бизнесе семье экс-главы ФСО. В частности, был передан порт Бронка в Санкт-Петербурге. Указывалось, что структуры Михальченко «тесно взаимодействовали» с ФСО, это привело к отставке Мурова.

Кроме того, Николай Негодов, которому принадлежит 33% «Центрфинанса», работал в региональном управлении ФСБ вместе с Муровым, писал РБК в 2016 году.

Также РБК в 2015 году сообщал о том, что два Единых миграционных центра в Петербурге и в Подмосковье связаны с холдингом «Форум», который учрежден АНО «Управление делами регионального общественного фонда поддержки ФСБ и СВР». Активами этой некоммерческой организации владели Михальченко и Негодов.

Как пишет Forbes со ссылкой на связанного с медицинским бизнесом в Санкт-Петербурге источника, Единый миграционный центр «фактически получил монополию на справки на получение оружия» и другие медицинские документы. РБК отмечал, что «в Петербурге сотрудники этого центра предлагают мигрантам комплексную услугу по подготовке документов стоимостью 20 500 руб., в которую входит оплата страховки, экзамена, медосвидетельствования, услуг нотариуса, банковских и прочих сопутствующих услуг».

Евгений Муров занимал пост главы ФСО с 2000 по 2016 год. Муров подал в отставку по собственному желанию, заявлял Кремль. Однако, как говорил РБК федеральный чиновник, Муров превысил пенсионный возраст, что «вызывало непонимание у некоторых людей».