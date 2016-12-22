«Газпром» увеличил прогноз экспортной цены на газ

По итогам 2017 года средняя экспортная цена газа в Европу может возрасти до $200 за 1 тыс. куб. м, сообщил ТАСС заместитель председателя правления компании Александр Медведев. «Если вы посмотрите на спотовый рынок, цена уже выше 200. Наша средневзвешенная цена тоже будет приближаться к этому уровню», — сказал он в пятницу, 6 октября.

В начале сентября на Восточном экономическом форуме глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова прогнозировала средневзвешенную цену продажи газа на экспорт в Европу в 2017 году на уровне $190 за тысячу кубометров.

Дмитрий Медведев в интервью телеканалу «Россия-24» 6 октября заявил, что ожидает нового рекорда «Газпрома» по итогам 2017 года: по его расчетам, экспорт газа увеличится не менее, чем на 7 млрд куб. м к уровню прошлого года (в 2016 году «Газпром» поставил на экспорт 179,3 млрд куб. м). На итоговой пресс-конференции в июне предправления монополии Алексей Миллер заявил о возможном увеличении экспорта газа до 200 млрд куб. м по итогам текущего года.