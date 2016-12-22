Московские власти нашли футбольному клубу «Торпедо» нового владельца

По словам президента клуба, вместо утратившего способность содержать команду ЗИЛа ее акционером станет Московский кредитный банк

Игроки «Торпедо» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Победитель первого в постсоветской истории России Кубка России футбольный клуб «Торпедо» сменил владельца, заявил агентству «Р-Спорт» президент клуба Александр Тукманов.

По его словам, найти клубу нового хозяина помогли власти Москвы.

«Вместо ЗИЛа акционером будет Московский кредитный банк или его структура. Все остальное я не готов пока комментировать. Надо встречаться с новым акционером, надо разговаривать. Но замена акционера точно произошла, подтверждаю», — сказал Тукманов.

Ранее утром в пятницу газета «Коммерсантъ» сообщила, что контроль над ФК «Торпедо» перешел к концерну «Россиум» (ему принадлежит контрольный пакет МКБ), а Тукманов в ближайшем будущем покинет пост президента клуба.

В интервью «Р-Спорт» Тукманов отметил, что смена владельца клуба планировалась давно, так как ЗИЛ утратил былые возможности и у команды постоянно возникали проблемы с финансированием.

«Дальше надо смотреть, какие планы у Московского кредитного банка на команду, какие задачи будут ставить. И только после этого делать какие-то выводы», — пояснил Тукманов.

ФК «Торпедо» был основан в 1930 году под названием АМО. В 1936 году клуб был включен в розыгрыш первенства СССР под названием «Торпедо». За годы своего существования клуб трижды становился чемпионом СССР (1960, 1965, 1976), трижды брал в первенстве серебряные и шесть раз бронзовые медали, шесть раз выигрывал Кубок СССР и один раз Кубок России (1993). В настоящее время «Торпедо» занимает второе место в зоне «Центр» первенства Профессиональной футбольной лиги.