«Калашников» представил компактную замену пистолету Макарова

Оружейный концерн «Калашников» рассказал о создании более легкого аналога пистолета Макарова (ПМ) — компактного пистолета Лебедева. Новинка сохранила принципы действия автоматики и внутренние механизмы базовой модели

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Концерн «Калашников» представил пистолет, который может стать более компактной заменой пистолету Макарова. Об этом говорится в сообщении «Калашников медиа».

«Компактный ПЛ-15К может полноценно занять нишу, которую сейчас занимает пистолет Макарова», — отмечается в сообщении концерна. Новое оружие было представлено на военно-техническом форуме «Армия-2017».

Как отмечают производители, новое оружие было разработано на базе полноразмерного пистолета Лебедева. «99% людей, которые по роду службы должны иметь при себе оружие, этим оружием никогда не воспользуется. Поэтому мы решили сделать его менее обременительным в ношении. Придерживаясь такой концепции, мы сделали пистолет компактным», — сказал создатель пистолета, ведущий инженер-конструктор концерна Дмитрий Лебедев.

Компакт калибром 9х19 отличается от базовой версии длиной, высотой и весом: он легче почти на 200 г и короче на 40 мм. Длина ствола ПЛ-15К составляет 180 мм, высота — 130 мм, масса без патронов — 0,72 кг, емкость магазина — 14 патронов. Модели не отличаются друг от друга принципами действия автоматики и внутренними механизмами, полностью сохранена модульность, отмечают разработчики.

«Несмотря на напряженность и скорость производимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме «Армия-2017» отработала с минимальным количеством замечаний. Он был хорошим «мальчиком», — отметил Лебедев, сказав, что первые выстрелы из компактного ПЛ-15К были произведены 2 августа.

В конце августа «Калашников» представил еще одно новое оружие — устройство REX 1, которое может блокировать самодельные взрывные устройства и слепить шоферов подозрительных автомобилей лазером. С его помощью спецслужбы смогут предотвращать «бюджетные теракты». Девайс внешне похож на ручной пулемет на сошках и имеет встроенный блок подавления, который в радиусе 5 км глушит сигналы американской спутниковой навигации GPS, российской ГЛОНАСС, китайской BeiDou и европейской Galileо. На расстоянии 1 км это устройство также блокирует сигналы GSM, 3G, LTE и создает помехи на частотах 900 МГц, 2,4 ГГц, 5,2–5,8 ГГц. Вес REX 1 составляет 4,2 кг, он может беспрерывно работать на протяжении трех​ часов.