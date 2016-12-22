ВЭФ-2017: главные контракты

Восточный экономический форум традиционно становится площадкой для подписания крупных контрактов. Главные соглашения, заключенные в этом году, — в обзоре РБК

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В первый день Восточного экономического форума на острове Русский подписано более 10 соглашений на сумму 1,16 трлн руб. Об этом в рамках ВЭФ-2017 рассказал полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

ТЭК

Самым крупным контрактом первого дня форума стало соглашение о совместной деятельности на территории опережающего социально-экономического развития между Корпорацией развития Дальнего Востока и АО «ВНХК». В соответствии с документом, АО «ВНКХ» получает статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Нефтехимический». Проект предполагает создание нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, в том числе выпуск топлива Евро-5, в приморской ТОР «Нефтехимический». Объем инвестиций, по данным официального сайта ВЭФ-2017, составит 660 млрд руб.

Химия

Минвостокразвития и ЗАО «Находкинский завод минеральных удобрений» подписали соглашение о строительстве производства аммиака и метанола общим объемом более 4 млн т в год. Совокупный объем инвестиций составит свыше 387 млрд руб.

Было подписано соглашение между Минвостокразвития и группой «ЕСН» о производстве метанола в Сковородино Амурской области. Инвестором со стороны «ЕСН» выступит компания «Технолизинг», совокупный объем инвестиций превысит 44,3 млрд руб.

Инвестиции

Два соглашения о реализации инвестиционных проектов по строительству молочных животноводческих комплексов в Хабаровском и Приморском краях между Минвостокразвития и корпорацией «Русагро». Поголовье крупного рогатого скота, по проекту, составит не менее 40 тыс. особей. Совокупный объем инвестиций — 30 млрд руб.

Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и вьетнамским инвестором «ТиЭйч Рус Приморский» о создании трех животноводческих комплексов и молокозавода в Приморском крае. TH Group получил статус резидента ТОР «Михайловский». Совокупный объем инвестиций составит 16,6 млрд руб. Ожидается, что поголовье рогатого скота превысит 15 тыс., объем производства молока составит 60 тыс. т в год.

Соглашение между Корпорацией развития Дальнего Востока и российско-японской компанией «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг» предполагает строительство завода по производству двигателей под маркой Mazda в ТОР «Надеждинская», планируемый объем выпуска — 50 тыс. двигателей в год. Совокупный объем инвестиций составит свыше 3 млрд руб.

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, южнокорейский порт Пусан и другие корейские компании подписали в рамках ВЭФ-2017 меморандум о сотрудничестве в сфере инвестиций в рыбную промышленность для создания рыбоперерабатывающего комплекса на Дальнем Востоке.

Строительство