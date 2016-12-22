Louis Vuitton и Kering пообещали не брать на работу слишком худых моделей

Лидеры французской индустрии моды подписали хартию с нормами, призванными обеспечить сохранение здоровья своих моделей, и выразили надежду, что их примеру последуют остальные компании

Показ женской коллекции Louis Vuitton в Париже (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Французские компании LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton (LVMH) и Kering, владеющие модными брендами Christian Dior, Kenzo, Givenchy, Celine, Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Stella McCartney и др., обязались не использовать для демонстрации своей одежды слишком худые модели.

В соответствии с подписанной обеими компаниями хартией LVMH и Kering не должны брать на работу женщин с размером одежды меньше, чем XS (не менее 34-го размера по французской системе), и мужчин с размером одежды меньше, чем S (44-й).

Кроме того, обе компании обязались сотрудничать только с такими моделями, которые смогут предоставить медицинский сертификат, подтверждающий их хорошее здоровье и способность к работе и выданный не ранее чем за полгода до съемок.

Тем же документом запрещается использовать подростков младше 16 лет для демонстрации одежды для взрослых. Юношей и девушек постарше (вплоть до 18 лет) запрещается привлекать к работе в ночное и вечернее время, при этом в обычное время их обязательно должен сопровождать официальный представитель агентства, а для съемок в обнаженном или полуобнаженном виде требуется официальное согласие как самой модели, так и ее законного представителя.

Компании также обязались обеспечить своим моделям во время съемок доступ к еде и напиткам, которые соответствуют требования их диеты, и поддерживать в месте проведения съемок комфортную температуру.

«Я глубоко убежден, что рабочие отношения между брендами LVMH, агентством и моделями должны соответствовать больше чем просто требованиям законодательства. Благополучие моделей очень важно для нас. Будучи лидером в лакшери-сегменте, мы несем ответственность за создание новых стандартов моды и надеемся, что за нами последуют другие», — прокомментировал подписание хартии член совета директоров LVMH Антуан Арно.